Ce qu'il faut savoir sur les thérapies psychédéliques citées par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nancy Lapid

Le président américain Donald Trump a signé cette semaine un décret ordonnant aux organismes de réglementation sanitaire d'accélérer l'examen des traitements psychédéliques et d'augmenter le financement fédéral de la recherche sur leur utilisation, en réponse aux défenseurs de l'ibogaïne, dont l'influent podcasteur Joe Rogan.

À l'heure actuelle, la quasi-totalité des drogues psychédéliques aux États-Unis sont considérées comme des substances réglementées de l'annexe I, de la même catégorie que l'héroïne ou l'ecstasy, ce qui signifie qu'elles sont considérées comme n'ayant aucune utilité médicale et qu'elles présentent un risque élevé d'abus.

Plusieurs traitements dérivés de composés psychédéliques sont actuellement testés par les fabricants de médicaments. Voici ce que l'on sait de ces traitements:

POURQUOI LES MÉDICAMENTS SONT-ILS TESTÉS?

Jusqu'à présent, les preuves les plus solides de l'utilisation de ces médicaments proviennent d'essais menés sur des patients souffrant de dépression sévère ou de stress post-traumatique qui n'ont pas répondu aux traitements existants.

Des essais préliminaires testent également les médicaments psychédéliques pour les troubles liés à la toxicomanie, les troubles de la personnalité limite, les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété, les comportements d'automutilation, la maladie de Lyme chronique et la fibromyalgie.

COMMENT LES TRAITEMENTS PSYCHÉDÉLIQUES FONCTIONNENT-ILS?

Les traitements psychédéliques agissent principalement en activant des protéines à la surface des cellules nerveuses qui régulent la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions et à réparer les circuits endommagés. Contrairement aux médicaments psychiatriques traditionnels qui peuvent être pris quotidiennement à domicile, ces traitements sont généralement administrés par du personnel médical au cours d'un nombre limité de séances, en complément d'une psychothérapie intensive.

QUELLES SONT LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES DONT L'USAGE EST ACTUELLEMENT AUTORISÉ?

En Australie, la midomafétamine (MDMA), une substance psychoactive synthétique, est autorisée pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique, et la psilocybine - un composé psychédélique naturel présent dans certains champignons - est autorisée pour le traitement des dépressions résistantes.

La Suisse autorise un usage limité de la psilocybine en psychothérapie, tandis que la Jamaïque autorise la vente libre de psilocybine dans les chocolats, les thés et d'autres produits. Le Brésil et les Pays-Bas autorisent les psychédéliques d'origine végétale que l'on trouve dans l'ayahuasca et les champignons.

Aux États-Unis et en Europe, le spray nasal d'eskétamine Spravato de Johnson & Johnson JNJ.N est approuvé pour le traitement de la dépression résistante et des idées suicidaires. L'eskétamine est dérivée d'une moitié de la molécule de kétamine. Comme la kétamine, l'eskétamine est techniquement un anesthésique, mais elle a été considérée comme un médicament psychédélique non classique parce qu'elle produit des effets de modification de l'esprit qui peuvent être thérapeutiques. La kétamine est autorisée aux États-Unis pour l'anesthésie, mais elle est souvent utilisée en dehors de son champ d'application pour traiter la dépression.

Le Mexique attire des patients, y compris des vétérans américains, à la recherche d'un traitement à l'ibogaïne, qui peut y être légalement administrée par des professionnels de la santé.

QUELLES SONT LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES LES PLUS PROCHES DE L'AUTORISATION?

Aux États-Unis et en Europe, le principal candidat à l'autorisation est la psilocybine pour le traitement de la dépression résistante. Dans deux essais de phase avancée, des doses orales uniques de psilocybine synthétique expérimentale de Compass Pathways

CMPS.O , COMP360, ont réduit les symptômes dépressifs en quelques jours, avec des réponses pouvant durer jusqu'à 6 mois. Compass a déclaré qu'elle prévoyait de déposer une demande de nouveau médicament auprès de la FDA à la fin de l'année 2026.

La capsule de psilocybine d'origine naturelle de Filament Health, PEX010, est actuellement testée aux États-Unis et ailleurs pour la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et la détresse liée au cancer. En 2025, PEX010 est devenu le premier médicament à base de psilocybine à recevoir une autorisation d'usage compassionnel dans l'Union européenne. Les médicaments psychédéliques en cours d'élaboration comprennent également l'ibogaïne, un composé présent dans les racines de l'arbuste africain iboga. Sur la base de petites études menées sur des vétérans militaires souffrant de lésions cérébrales traumatiques et de dépendance, les autorités américaines ont déclaré qu'elles prévoyaient d'accélérer la recherche sur l'ibogaïne. Les entreprises impliquées dans la production comprennent Psyence BioMed PBM.O et Optimi Health

OPTI.CD .

Une version synthétique de la 5-MeO-DMT, une substance présente dans le venin de grenouille, fait également l'objet d'essais cliniques. Beckley Psytech, en partenariat avec Atai Life Sciences 9VC.DE , la teste sous forme de spray nasal pour le traitement de la dépression réfractaire et des troubles liés à la consommation d'alcool, et Beckley teste la psilocine, le métabolite actif de la psilocybine, sous forme d'injection intraveineuse. Dans deux grands essais de phase 3, environ deux tiers des patients recevant une capsule de MDMA de Lykos Therapeutics ne répondaient plus aux critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique au moment du suivi, soit deux fois plus que les patients des groupes de contrôle. Bien que les effets aient persisté pendant des mois pour de nombreux participants, la FDA a refusé d'approuver le produit en août 2024, invoquant des problèmes liés aux méthodes d'étude, et a demandé la réalisation d'un autre essai de phase 3. Lykos n'a pas fait de commentaires publics sur les plans de cette étude.

QUELS SONT LES RISQUES IDENTIFIÉS?

Les risques de la thérapie psychédélique assistée comprennent l'anxiété aiguë, la panique et la confusion pendant l'administration du médicament, ainsi que l'aggravation à court terme de l'humeur ou de la détresse. On estime que 10 à 15 % des patients subissent des effets négatifs à plus long terme.

Psychosis or mania can also develop, especially in people with bipolar disorder or schizophrenia or a strong family history of those disorders.

Les risques physiques comprennent des nausées et des maux de tête avec la psilocybine, des arythmies cardiaques mortelles avec l'ibogaïne et des augmentations transitoires de la pression artérielle, du rythme cardiaque et de la température corporelle avec la MDMA.

Les risques de l'un ou l'autre de ces effets sont plus élevés lorsque les drogues sont utilisées en dehors d'un cadre clinique.