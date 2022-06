Ce qu’il faut retenir des dernières actualités sur les marchés financiers

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation en zone euro, performances des différents marchés d'actions, politiques des banques centrales… retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi.

Après des espoirs de décélération en avril, l'inflation de la zone euro est repartie à la hausse en mai, surprenant par l'ampleur et la vitesse de son accélération. L'inflation globale a atteint 8,1 % en glissement annuel, l'inflation sous-jacente progressant elle aussi pour atteindre 3,8 % en glissement annuel. L'inflation s'étend dans tous les pays de la zone euro, avec une hausse généralisée du taux d'inflation moyen. La dispersion des taux d'inflation entre les pays se renforce également, ceux-ci se situant entre 5,5 % et 6 % en France et à Malte et jusqu'à 18 % et 20 % en Estonie et en Lituanie. Dans les pays du G4, l'Allemagne a vu son indice des prix à la consommation (IPC) atteindre le niveau record de 8,7 % en glissement annuel. En France, il s'est établi à 5,8 % en glissement annuel, contre 5,4 % en avril. En Espagne, l'inflation est passée à 8,5 % en glissement annuel, l'indice sous-jacent atteignant 4,9 %, soit son niveau le plus élevé depuis les années 1990. En Italie, l'IPC a atteint 7,3 % en glissement annuel et l'inflation sous-jacente 3,4 %.

La généralisation de l'inflation dans les différents pays se reflète également dans l'intensification des pressions inflationnistes dans le panier de la ménagère, qu'il s'agisse des composantes essentielles ou non essentielles. Les prix du pétrole ayant récemment augmenté et les prix des denrées alimentaires étant toujours orientés à la hausse, l'inflation des biens et services essentiels augmente également, soutenue sans doute par les coûts élevés des intrants, les déséquilibres entre l'offre et la demande, les goulets d'étranglement, l'augmentation de la répercussion de la hausse des prix sur le consommateur final et, en partie, l'effet de réouverture de l'économie, notamment en ce qui concerne les services. Il devient particulièrement difficile d'anticiper avec précision le pic d'inflation étant donné la grande quantité de variables : les interventions des pouvoirs publics pourraient faire baisser localement les taux d'inflation dans le secteur de l'énergie et faire plafonner l'inflation globale, mais les effets de ces mesures pourraient être contrebalancés par la généralisation actuelle des pressions inflationnistes, tant au niveau des prix sous-jacents qu'en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Le conseil des gouverneurs de la BCE étant divisé, ces chiffres d'inflation pourraient presser les membres de la BCE, et notamment sur ceux qui sont les plus favorables à un resserrement de la politique monétaire, à réduire les dispositifs de relance, même si, dans un discours prononcé récemment, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour adopter une position plus agressive.

