Ce qu’il faut retenir, avec Amundi, des dernières actualités sur les marchés financiers

L'hebdo des marchés d'Amundi : Invasion russe en Ukraine

Invasion russe en Ukraine, action des banques centrales pour tenter de juguler l'inflation, publication des derniers indicateurs économiques … retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi

La crise ukrainienne devrait certes retarder mais toutefois ne pas arrêter la normalisation de la politique monétaire de la zone euro. L'inflation dans la zone euro a bondi pour atteindre un niveau record en février. Le principal moteur de la hausse des prix est l'énergie. Dans le même temps, les dernières données économiques confirment le fort rebond économique de la zone euro. La reprise du marché du travail est impressionnante dans tous les pays de la zone euro. Le taux de chômage est au plus bas.

De nouvelles projections économiques en mars pourraient ouvrir la porte à une hausse des taux en 2022. Nous nous attendons à ce que la normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) reste limitée car la croissance des salaires devrait rester contenue dans la zone euro. Nous prévoyons la fin du programme d'assouplissement quantitatif (Quantitative Easing) au troisième trimestre et une hausse des taux en 2022 ainsi qu'une autre au premier trimestre 2023.

Nous nous attendons à ce que la BCE soit plus prudente. François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs, a déclaré que la BCE « suivait évidemment de près les développements géopolitiques et leurs éventuelles implications économiques et financières. L'optionnalité - concernant la bonne orientation monétaire - et la flexibilité - pour garantir la bonne transmission monétaire - sont les deux noms du jeu pour notre politique. »

