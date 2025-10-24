"Ce chiffre de l'inflation plaide en faveur d'une baisse des taux de la Fed" (ABN Amro IS)

(AOF) - "Ce rapport devrait rassurer légèrement la Fed avant sa réunion la semaine prochaine, mais la banque centrale reste confrontée à un dilemme entre une inflation persistante et un ralentissement du marché du travail. L'absence de données clés sur le marché du travail pourrait compliquer la communication", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS, au sujet des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de septembre. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% le mois dernier, contre une prévision à +0,4%.

La Fed devrait, selon lui, éviter de donner des indications et rester dans l'expectative, en attendant que le shutdown soit levé et que les données requises soient publiées.

"Quoi qu'il en soit, ce chiffre de l'inflation est largement insignifiant et plaide en faveur d'une baisse des taux la semaine prochaine", conclut Christophe Boucher.