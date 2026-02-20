CDC Croissance : 500 millions d'euros déployés pour le fonds CDC Croissance Selection PME

(AOF) - CDC Croissance, société de gestion et filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, annonce le déploiement sur l’année 2025 des 500 millions d'euros du fonds CDC Croissance Selection PME, lancé fin 2024 et dédié aux petites et moyennes valeurs cotées en France et dans la zone euro. Ce déploiement s’est fait à travers 22 fonds sélectionnés, gérés par 17 sociétés de gestion distinctes, pour un ticket moyen de 23 MEUR.

Il s'agit d'une étape importante dans la revitalisation du segment de marché des PME-ETI cotées, un secteur stratégique qui contribue aux enjeux de compétitivité et de souveraineté économique, en ligne avec la politique de soutien aux PME et ETI françaises de la Caisse des Dépôts en tant qu'investisseur institutionnel.

A l'issue du déploiement des 500 MEUR, 22 fonds ont été sélectionnés, gérés par 17 sociétés de gestion distinctes. Parmi ces fonds sous-jacents, 2/3 concentrent leurs investissements sur la France.

L'ouverture à des fonds investis dans la zone euro soutient également les sociétés françaises fortement représentées dans cette poche de diversification. Ainsi, la part des sociétés françaises dans le fonds CDC Croissance Selection PME représente près de 70% de l'enveloppe allouée. Au global le fonds accompagne indirectement plus de 200 entreprises françaises.

Une attention particulière a été portée au financement des entreprises sous-jacentes (introductions en bourse et augmentations de capital) et au renforcement du rôle d'investisseurs responsables des fonds sélectionnés, afin de participer à l'accélération de la transformation environnementale, sociale et de gouvernance de ces entreprises.

Les fonds sélectionnés se sont engagés à publier un reporting de leur activité sur le marché des IPO, et CDC Croissance veillera à ce que ces fonds entretiennent une démarche active de progrès en matière d'investissement socialement responsable.