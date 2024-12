CDA: partenariat avec Prinoth pour des dameuses électriques information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) fait part de la signature d'un partenariat avec Prinoth, premier producteur historique de dameuses, visant à industrialiser, sur les territoires alpins, la production de dameuses électriques de forte puissance.



Activement engagé depuis plusieurs années à neutraliser l'empreinte carbone du damage, le groupe prévoit à travers cet accord, la mise en place, dès 2026, d'une ligne d'assemblage de dameuses électriques dans les Alpes françaises.



Le premier prototype de dameuse électrique de forte puissance sera basé sur la 'Leitwolf', la plus performante des dameuses du marché, et devrait être lancé en décembre 2025, avec une série de tests réalisée en exclusivité sur les domaines skiables gérés par la CDA.





