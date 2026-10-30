CD&R étudierait la possibilité de privatiser le prestataire de services de paiement Global Payments, selon une source

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(Modification des sources dans les paragraphes 1 et 2; ajout d'un commentaire d'analyste dans les paragraphes 5 et 6)

par Amy-Jo Crowley et Manya Saini

La société américaine de capital-investissement CD&R étudie actuellement la possibilité de conclure un accord visant à privatiser le prestataire de services de paiement Global Payments GPN.N , selon une source proche du dossier.

Les discussions en sont à un stade précoce et pourraient ne pas aboutir, a précisé la source. L'action Global Payments a progressé de plus de 11 % dans l'après-midi.

CD&R s'est associé au groupe de capital-investissement GTCR, principal actionnaire de Global Payments, pour présenter une offre conjointe qui figurerait parmi les plus importantes opérations de rachat par endettement de l'histoire, a rapporté le Financial Times plus tôt dans la journée.

CD&R et GTCR ont refusé de commenter, tandis que Global Payments n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

« Nous estimons que cette idée est crédible, étant donné que GTCR détient environ 15 % des actions de GPN à 97 dollars. Cependant, la dette nette de Global Payments, qui s'élève à près de 22 milliards de dollars, pourrait constituer un obstacle, en particulier dans un contexte de hausse des taux », ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

« Si cette opération se concrétisait, elle marquerait probablement le début d’une nouvelle vague de fusions-acquisitions qui pourrait vider le marché de ses fintechs traditionnelles cotées en bourse », ont ajouté les analystes.

En 2025, Global Payments avait accepté de racheter Worldpay, un concurrent d’ , à FIS et GTCR dans le cadre d’une opération évaluée à plus de 24 milliards de dollars. Cette acquisition avait fait chuter le cours de son action, les investisseurs ayant rechigné face au prix demandé et au fardeau supplémentaire de la dette.

Plus tard dans l’année, le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management a pris une participation importante dans Global Payments par l’intermédi , accentuant la pression sur l’entreprise pour qu’elle justifie cette opération.

Cette réaction a reflété la frustration des investisseurs face à une OPA qui semblait aller à l’encontre des promesses de la direction de se concentrer sur des cessions et de redistribuer des liquidités aux actionnaires.

L'action Global Payments a chuté de plus de 60 % par rapport à son plus haut historique atteint en 2021. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le secteur des paiements est devenu de plus en plus concurrentiel, les acteurs traditionnels subissant la pression des start-ups fintech, des entreprises technologiques et des nouveaux prestataires de paiement numérique.

Cette concurrence a pesé sur les valorisations de certains acteurs établis, faisant d’eux des cibles potentielles d’acquisition pour les sociétés de capital-investissement et les acheteurs stratégiques cherchant à tirer parti de la baisse des cours boursiers, des bases de clientèle bien établies et de l’importance croissante des paiements numériques.

Au début de l’année, Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont proposé de racheter le géant des paiements PayPal dans le cadre d’une opération évaluée à environ 53 milliards de dollars, a rapporté Reuters .

Le prix proposé, qui ne représentait qu’une fraction de la capitalisation boursière maximale de PayPal, reflétait des années de pression sur son titre, due en partie à la concurrence dans le secteur des paiements. Les négociations auraient depuis achoppé sur cette décote.