CD Projekt s'envole à la bourse polonaise grâce à de bons résultats et perspectives
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 11:06
La société polonaise spécialisée dans l'édition de jeux vidéo et à la distribution en ligne de jeux vidéo a généré 867 millions de zlotys de chiffre d'affaires en 2025, soit près de 200 millions d'euros, pour une croissance de 9%. Cette bonne performance a été soutenue par les solides ventes de Cyberpunk 2077 ainsi que de son extension Phantom Liberty, ainsi que les ventes continues de The Witcher 3 : Wild Hunt. Les ventes ont également profité de l'intégration de Cyberpunk 2077 dans les catalogues PlayStation Plus Extra et Premium, ainsi que de la sortie du jeu sur une nouvelle plateforme : la Nintendo Switch 2.
En parallèle, la rentabilité nette des activités poursuivies du groupe s'est établie à 60,1%, contre environ 48% un an plus tôt. De son côté, le bénéfice net consolidé s'est élevé à 595 millions de zlotys, contre un bénéfice net de 470 millions de zlotys en 2024.
En ce qui concerne les investissements, ils ont atteint 513 millions de zlotys en 2025 pour de futurs projets en se concentrant principalement sur le développement de The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Le studio a également commencé à travailler sur un jeu vidéo basé sur une nouvelle propriété intellectuelle propriétaire, portant le nom de code Hadar.
L'avis d'Oddo BHF
Oddo BHF a indiqué que les ventes de 867 millions de zlotys ont dépassé ses attentes qui étaient autour de 838 millions de zlotys. Pour les analystes, l'Ebit, qui s'est élevé à 471 millions de zlotys ( 28,4%) a été soutenu par une meilleure marge brute due à une baisse des coûts des produits et services vendus (-52%) et la réduction des coûts des projets de recherche (-51%).
Le groupe financier relève également que la hausse de 17,6%, à 521 millions de zlotys, du bénéfice net est en partie due à un taux d'imposition effectif extrêmement bas de 3,2%. En tant que développeur de logiciels (propriété intellectuelle), CD Projekt bénéficie en Pologne de l'IP Box, une taxation favorable à 5% sur les revenus qualifiés.
Au niveau des perspectives, Oddo BHF regrette l'absence de mise à jour sur la sortie du jeu The Witcher 4, très attendu par la communauté des joueurs et les marchés financiers. Les analystes tablent sur un lancement en 2027, avec un pic de ventes significatif cette année-là. Ils notent également que les investissements ont été supérieurs à leurs attentes (513 millions, contre 430 attendus). Enfin, concernant le développement d'une troisième franchise du nom de code Hadar, ils estiment que la société met généralement au moins quatre ans pour développer un nouveau jeu, donc aucun impact financier immédiat n'est attendu.
En conclusion, Oddo BHF a une opinion positive sur ces résultats. Une mise à jour complète du modèle sera publiée dans les prochains jours, notamment pour refléter la cession de GOG.com (une plateforme de distribution de jeux vidéo) qui pesait sur les marges. Le projet est plutôt bien perçu car il va permettre à CD Projekt de se concentrer sur son coeur de métier, la création de jeux vidéo.
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