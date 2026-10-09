CD Projekt RED en hausse suite aux projets de Paramount concernant un film se déroulant dans l'univers de "Cyberpunk 2077"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Les actions de CD Projekt RED CDR.WA ont progressé de 2,6% après l'annonce selon laquelle Paramount Pictures développe actuellement un film en prises de vues réelles se déroulant dans l'univers de son jeu "Cyberpunk 2077"
** La nouvelle a d’abord été rapportée jeudi par le site spécialisé dans le divertissement Deadline, puis confirmée par Michal Nowakowski, co-directeur général du développeur de jeux vidéo polonais, dans un message publié sur X
** L’analyste de Trigon, Grzegorz Balcerski, estime que cela devrait renforcer la popularité de l’ensemble de la franchise
** Krzysztof Tkocz, analyste chez Erste, ajoute que l’implication de Paramount élargit encore davantage la franchise Cyberpunk au-delà du jeu vidéo et devrait renforcer sa portée mondiale
** Cela devrait contribuer à maintenir l’intérêt en vue du prochain opus de Cyberpunk et pourrait potentiellement entraîner une hausse temporaire des ventes, ajoute M. Tkocz
** CD Projekt RED figure parmi les valeurs les plus performantes de l’indice des valeurs vedettes polonais WIG20
.WIG20 .
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