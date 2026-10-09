CCC Intelligent Solutions bondit après la publication d'une rumeur de rachat

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9 octobre - ** Le titre de CCC Intelligent Solutions Holdings CCC.O , fournisseur de logiciels d'assurance automobile, bondit de 9,5 % à 7,69 dollars en séance prolongée

** GTCR et Elliott Investment Management seraient en pourparlers avancés en vue d'acquérir CCC, rapporte Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon le rapport

** Aucun accord définitif n’a encore été conclu et les détails, notamment le calendrier, sont susceptibles d’évoluer; les négociations pourraient également aboutir à une impasse, selon le rapport

** CCC, GTCR et Elliott n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action CCC a perdu environ 12 % depuis le début de l'année