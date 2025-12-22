CBS reporte le reportage de "60 Minutes" sur la méga prison du Salvador

CBS affirme que la séquence nécessitait un complément d'information

Alfonsi affirme que la séquence a été retirée pour des raisons politiques

La prison de CECOT est critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ses conditions de détention difficiles

Bari Weiss, de CBS News, a soulevé plusieurs questions concernant la séquence

CBS News a retiré un reportage de "60 Minutes" sur une méga prison au Salvador qui abrite des centaines d'expulsés vénézuéliens envoyés par les États-Unis , quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé à une date ultérieure.

"Le programme de l'édition de ce soir de 60 Minutes a été mis à jour", a indiqué l'émission sur les médias sociaux dimanche, trois heures avant sa diffusion. "Notre reportage 'Inside CECOT' sera diffusé dans une prochaine émission."

Un porte-parole de CBS News a déclaré dans un courriel que la séquence "nécessitait un reportage supplémentaire."

Le New York Times, citant une copie d'une note écrite par Sharyn Alfonsi, une correspondante qui a réalisé le reportage, a déclaré que CBS avait retiré lereportage pour des raisons "politiques".

"Notre reportage a été examiné cinq fois et a été approuvé par les avocats de CBS et par le service des normes et pratiques", écrit Sharyn Alfonsi dans la note, dont le Times a obtenu une copie.

"Les faits sont corrects. À mon avis, le retirer maintenant, après que tous les contrôles internes rigoureux ont été effectués, n'est pas une décision éditoriale, c'est une décision politique."

Elle a déclaré au journal dimanche soir: "Je renvoie toutes les questions à Bari Weiss", en référence à la nouvelle rédactrice en chef de CBS News.

Le CECOT est une méga-prison au Salvador où les États-Unis ont envoyé des centaines de migrants, vénézuéliens pour la plupart, sans les juger. Elle a été condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ses conditions de détention difficiles.

CBS appartient à Paramount Skydance PSKY.O . Skydance Media, dirigé par David Ellison - le fils du partisan de longue date du président Donald Trump, Larry Ellison - a acquis Paramount en août. David Ellison a contribué à obtenir l'approbation réglementaire de l'opération en promettant que le réseau CBS refléterait les "perspectives idéologiques variées" des téléspectateurs américains.

Avant la transaction, Paramount a payé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Donald Trump au sujet d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris dans le cadre de l'émission "60 Minutes", qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison-Blanche.

La FCC a déclaré que le règlement et l'examen réglementaire n'étaient pas liés.

LIEN SUPPRIMÉ

Dimanche, CBS a supprimé un lien vers la page du segment "Inside CECOT". La page, qui contenait auparavant une bande-annonce, affiche désormais le message " The page cannot be found" (la page est introuvable).

Cependant, une description sur le site Paramount Plus indiquait que la séquence devait être diffusée dimanche à 19h30 (heure de l'Est), Sharyn Alfonsi s'adressant à des déportés récemment libérés pour leur parler des conditions "brutales et torturantes" qu'ils ont endurées dans la prison.

Bari Weiss a fait part aux producteurs de "60 Minutes" de plusieurs préoccupations concernant la séquence de Sharyn Alfonsi et a demandé l'ajout d'une quantité substantielle de nouveaux éléments, a rapporté le NYT , citant des sources.

Elle a suggéré d'ajouter une interview avec un responsable de la Maison Blanche, Stephen Miller, ou un autre haut responsable de l'administration Trump, selon le rapport. Bari Weiss a également remis en question l'utilisation du terme "migrants" pour décrire les hommes vénézuéliens qui ont été expulsés, notant qu'ils se trouvaient illégalement aux États-Unis, a ajouté le rapport.

Dans sa note, Sharyn Alfonsi a indiqué que son équipe avait demandé des commentaires à la Maison Blanche, au Département d'État et au Département de la sécurité intérieure.

"Si le refus de l'administration de participer devient une raison valable pour bloquer un article, nous leur avons effectivement donné un 'interrupteur' pour tout reportage qu'ils jugent gênant", a déclaré Sharyn Alfonsi.

Sharyn Alfonsi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rapport en dehors des heures de bureau normales dimanche.

Cette décision intervient alors que la chaîne subit des changements sous la direction de Bari Weiss , qui a été choisie pour diriger CBS News en octobre après que la société mère de CBS, Paramount Skydance, a racheté la publication en ligne qu'elle avait fondée, The Free Press.

Bari Weiss, ancienne éditorialiste du New York Times et du Wall Street Journal, a été considérée par certains analystes comme un choix controversé, car elle n'avait jamais dirigé une salle de rédaction télévisée ni produit de contenu d'information.

Le 10 décembre, elle a nommé Tony Dokoupil comme nouveau présentateur de son segment phare "CBS Evening News", en remplacement de la double équipe de présentateurs composée de John Dickerson et Maurice DuBois.