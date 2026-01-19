CBS diffuse le reportage sur la prison du Salvador retiré de "60 Minutes" en décembre

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails; paragraphes 1-6,9-12)

La chaîne CBS a diffusé dimanche son reportage "60 Minutes" sur une méga-prison salvadorienne condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme pour la dureté de ses conditions de détention, quelques semaines après que la chaîne a retiré le reportage quelques heures avant sa diffusion.

Le reportage sur l'établissement abritant les migrants expulsés des États-Unis a été reporté par rapport à une date de diffusion initiale du 21 décembre, CBS indiquant qu'il nécessitait des reportages supplémentaires et qu'il serait diffusé ultérieurement.

"La direction de CBS News s'est toujours engagée à diffuser le reportage de 60 Minutes CECOT dès qu'il serait prêt", a déclaré la chaîne dans un communiqué dimanche, bien que l'émission ait été diffusée par erreur sur l'application canadienne Global TV en décembre.

L'émission de dimanche a ajouté des commentaires du ministère américain de la sécurité intérieure, des détails sur les casiers judiciaires des personnes expulsées et un reportage supplémentaire sur l'un d'entre eux tatoué, a indiqué la chaîne.

Les États-Unis ont envoyé des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens, sans procès dans cet établissement, connu sous le nom de CECOT.

"L'année dernière, l'administration Trump a déporté des centaines de Vénézuéliens au Salvador, un pays avec lequel la plupart d'entre eux n'avaient aucun lien, sous prétexte qu'ils étaient des terroristes", a déclaré CBS dans une description de l'émission.

Dans une partie de l'émission, la correspondante Sharyn Alfonsi s'entretient avec deux Vénézuéliens qui ont été libérés par la suite et qui ont décrit les conditions de détention comme étant "brutales et torturantes".

La séquence sur le CECOT comprenait des accusations de torture infligée aux expulsés vénézuéliens envoyés dans la prison et soulevait des questions sur la façon dont les États-Unis les caractérisaient.

Lorsque le reportage a été retiré le mois dernier, la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, a fait part de ses inquiétudes aux producteurs de "60 Minutes" et a demandé l'ajout d'une quantité substantielle de nouveaux éléments, a déclaré un employé de CBS à Reuters.

Mme Weiss a été choisie pour diriger CBS News en octobre, après que la société mère Paramount Skydance a racheté la publication en ligne qu'elle avait fondée, The Free Press.

Ancienne rédactrice d'opinion pour le New York Times et le Wall Street Journal, elle était considérée par certains analystes comme un choix controversé, puisqu'elle n'avait jamais dirigé une salle de rédaction de télévision ni produit de contenu d'information.