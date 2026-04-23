CBRE dépasse ses estimations trimestrielles, les centres de données alimentant la demande immobilière

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La société de services immobiliers CBRE

CBRE.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de bénéfice et de chiffre d'affaires au premier trimestre, aidée par une forte demande pour ses services de location et de gestion des installations dans un contexte d'expansion rapide des centres de données.

L' augmentation des investissements dans la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle a relancé certaines parties du marché de l'immobilier commercial, stimulant les acquisitions de sites, la construction et la location à long terme.

* Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

* La baisse des taux d'intérêt prévue par la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année pourrait stimuler l'activité immobilière commerciale, y compris la location et les ventes de biens immobiliers.

* Les revenus de la société provenant de son segment d'exploitation et d'expérience des bâtiments ont augmenté de 20 % pour atteindre 6,49 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 10,53 milliards de dollars, contre 8,88 milliards de dollars l'année précédente.

* Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 10,16 milliards de dollars pour le premier trimestre, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, CBRE a affiché un bénéfice de base par action de 1,61 $, contre 89 cents l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,13 $ par action.