Cboe dépasse ses estimations de bénéfices et vend ses activités en Australie et au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du directeur général au paragraphe 2, les commentaires du directeur financier au paragraphe 8 et les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5) par Prakhar Srivastava

Cboe Global Markets CBOE.Z a battu les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre vendredi, grâce à de fortes transactions d'options, et a déclaré qu'il vendrait ses activités d'actions en Australie et au Canada pour se concentrer sur les opérations de base.

Le directeur général Craig Donohue a déclaré que la bourse de produits dérivés se concentrerait sur les marchés des événements et des prédictions, numériques et cryptographiques, ajoutant qu'il y a une forte croissance dans ces domaines.

Cboe mettra également fin à ses activités de cotation aux États-Unis et en Europe et réduira les coûts liés à ses cotations de produits négociés en bourse aux États-Unis et en Europe, aux produits dérivés européens et à plusieurs petites unités d'analyse et de gestion des risques.

Christopher Allen, analyste chez Citi, a déclaré que ces mesures "augmentent la marge et sont logiques", à condition qu'elles ne nuisent pas à la croissance dans d'autres domaines, en particulier dans celui des données.

"Nous nous attendons à ce que la réaction des investisseurs soit positive, mais avec des questions sur la trajectoire de croissance du chiffre d'affaires."

Les actions de Cboe étaient en hausse de 3,4 % en Bourse.

L'annonce de vendredi fait suite à la décision prisepar le Cboe en juillet de mettre fin à ses activités sur le marché japonais des actions , en invoquant la viabilité financière.

La directrice financière, Jill Griebenow, a déclaré que l'impact combiné des plans de restructuration se traduira par une augmentation des bénéfices.

VOLUMES D'OPTIONS RECORD

Les résultats de la société basée à Chicago, dans l'Illinois, ont clôturé les résultats du troisième trimestre pour les bourses du pays, y compris CME Group CME.O , Nasdaq

NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N .

La volatilité des marchés, alimentée par les tensions géopolitiques et les changements de politiques commerciales sous le président américain Donald Trump, a incité les investisseurs à couvrir leurs positions, ce qui a stimulé l'activité de transactions.

Le volume quotidien moyen total de Cboe (ADV) en options a augmenté pour atteindre un record de 18,8 millions de contrats au cours du trimestre, tandis que le volume quotidien moyen des options sur l'indice S&P 500 a augmenté pour atteindre un record de 3,9 millions de contrats.

Le chiffre d'affaires de l'activité options a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 380,8 millions de dollars.

Les frais de transaction et de compensation nets consolidés de Cboe ont augmenté de 14,2 % pour atteindre 446,6 millions de dollars.

Son bénéfice net ajusté a augmenté pour atteindre 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,53 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.