CBO TERRITORIA : RESULTATS SEMESTRIELS 2025 - Des résultats solides portés par la Foncière

Communiqué de presse – Résultats semestriels 2025

Sainte-Marie, le 9 septembre 2025, 19h45

RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Des résultats solides portés par la Foncière

Bonne performance de la Foncière [1] Loyers bruts totaux (y compris 1,9 M€ de SME) [2] : 15,8 M€, +6,0%, dt +4,0% à périmètre constant Résultat net récurrent – Foncière : +6,2% à 7,7 M€ Développement : lancement du chantier de l'ensemble de bureaux Galabé (4 200 m 2 à Saint-Paul)



Repli de la Promotion comme attendu (fin du Pinel) Chiffre d'affaires Promotion : 11,1 M€ (-47,7%, vs 21,2 M€ au S1 2024) Marge Promotion : 1,8 M€ soit 16,4% du CA Promotion (vs 3,2 M€ soit 14,9% au S1 2024) Une activité plus limitée désormais concentrée sur les ventes en bloc (signature d'une VEFA de 48 lots avec la SHLMR au S1) et les terrains à bâtir (lancement de la phase 3 de Kaisary, 37 parcelles vue mer)



Résultat net part du groupe porté par la Foncière (+1,8%) et situation financière solide Revenus consolidés : 25,7 M€ (-27,1%, 35,2 M€ au S1 2024) Résultat des activités : 11,3 M€ (-8,1%), la dynamique de la Foncière limite l'impact de la Promotion RNPG : 8,7 M€ (+1,8% vs 8,6 M€ au S1 2024) Actif net réévalué : 244,9 M€ (+1,6% sur 12 mois) à 6,98€/action (+3,1%) Dette financière brute de 156,5 M€ (-8,9 M€ vs fin 2024), sécurisée et à maturité résiduelle longue (7,7 ans) Trésorerie active à 17,2 M€ LTV HD contenu : 32,8% (vs 31,5% fin 2024 et 33,3% fin juin 24)



Objectif 2025 ajusté Croissance des revenus locatifs bruts du patrimoine économique total [3] : env. +2,0% (vs env. +1,0%)



« Nous poursuivons activement le développement de notre Foncière, dont les performances sont toujours très solides ce semestre. Nous venons ainsi de lancer les travaux d'un ensemble de bureaux de nouvelle génération venant enrichir l'offre de notre zone d'activité de Savanna à Saint-Paul, la 2 ème agglomération de La Réunion. Cette stratégie de développement permet de compenser ce semestre les effets du repli de l'activité de Promotion résidentielle », déclare Géraldine Neyret, Président Directeur général de CBo Territoria.

Le Conseil d'Administration de CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 - CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le 8 septembre 2025, a arrêté les comptes consolidés semestriels clos au 30 juin 2025. Les procédures d'audit des comptes consolidés sont finalisées.

EVOLUTION DU PATRIMOINE ECONOMIQUE

CBo Territoria détient à fin juin 2025 un patrimoine économique total [4] valorisé à 379,7 M€ HD, stable par rapport à fin 2024 (+0,4% à 378,2 M€) en l'absence de livraisons sur la période et +2,2% par rapport à fin juin 2024 (livraison des bureaux de France Travail à Mayotte et du KFC de Saint-Joseph détenu en partenariat). La valeur totale du patrimoine hors droits (y compris actifs bâtis en cours pour 2,6 M€) atteint 382,3 M€ fin juin 2025 (vs 380,6 M€ fin 2024).

Les indicateurs du patrimoine économique tertiaire [5] (87% du patrimoine total) au 30 juin 2025 sont solides :

une valorisation de 329,3 M€ hors droits (HD) ( +0,5% par rapport à fin 2024) ;

hors droits (HD) ( par rapport à fin 2024) ; un niveau de loyers bruts annualisés de 28,3 M€ (yc quote-part SME) stable versus fin 2024 ;

(yc quote-part SME) stable versus fin 2024 ; un taux d'occupation de 98% ;

; un taux de rendement brut droits inclus (DI) de 8,1% (stable vs 8,0% fin 2024).

PERFORMANCE FINANCIERE DU PREMIER SEMESTRE 2025

Foncière : Résultat net récurrent de 7,7 M€ (+6,2%)

Au 30 juin 2025, les loyers bruts générés par le patrimoine économique total de la Foncière intégrant la quote-part des actifs tertiaires détenus en partenariat (loyers Q/P SME de 1,9 M€ stable sur la période), s'élèvent à 15,8 M€ contre 14,9 M€ au S1 2024 (+6,0%). La progression se décompose entre +2,0% d'effet périmètre tertiaire (+0,3 M€) et +4,0% à périmètre constant, dont +3,1% d'indexation (+0,9 M€).

Les loyers nets totaux progressent de +4,8% à 14,1 M€ (dont 1,9 M€ de Q/P de SME).

Le Résultat Net Récurrent de la Foncière s'établit à 7,7 M€ contre 7,3 M€ au S1 2024 (+6,2%) porté par la hausse des loyers nets et un coût de l'endettement maitrisé.

Promotion : Maintien d'un taux de marge élevé (16,4% du CA) malgré la baisse d'activité

En promotion résidentielle, l'activité est désormais concentrée sur deux segments, la vente d'immeubles en bloc et la vente de parcelles à bâtir en résidentiel. Au cours du semestre, CBo Territoria a notamment signé en juin une VEFA avec la SHLMR et lancé le chantier du programme Le Coutil (48 lots pour un CA acté de 9,7 M€).

Le chiffre d'affaires de la Promotion au 30 juin 2025 est en repli à 11,1 M€ (-10,1 M€ vs S1 24, soit -47,7%). Cette évolution s'explique en premier lieu par la fin de l'activité en Pinel Dom (effet de base de -3,9 M€ vs S1 2024). Les ventes en bloc s'élèvent à 7,6 M€ (vs 12,9 M€ au S1 24), la reconnaissance du CA à l'avancement devant être plus favorable au S2 2025 au regard de l'état d'avancement des opérations en cours. Les ventes de parcelles résidentielles ont encore fait preuve d'une forte inertie ce semestre à 2,4 M€ (-1,7 M€ vs S1 24) dans un contexte toujours peu favorable. Le Groupe a acté la vente d'une parcelle aménagée à vocation économique à Beauséjour.

Sur le premier semestre, les réservations de terrains à bâtir progressent de +5% à 7,9 M€ pour 44 lots (contre respectivement 7,5 M€ et 43 lots au S1 24). Le Groupe a lancé en juin, la dernière tranche du lotissement Kaisary à Saint-Pierre (37 lots, dont 2 macro-lots), portant l'offre à la vente à 127 parcelles à fin juin 2025.

Enfin, la marge de Promotion s'élève à 1,8 M€ sur le semestre (vs 3,2 M€ au S1 24) en lien avec la contraction de l'activité. L'évolution du mix Promotion résidentielle a permis de maintenir un taux de marge élevé de 16,4% (vs 14,9% au S1 24).

Résultat des activités soutenu par la Foncière et RNPG en légère progression

Au total, le revenu consolidé du 1 er semestre s'élève à 25,7 M€, en baisse de -27,1%. La dynamique de la Foncière ainsi que la maitrise des frais de structure permet de limiter l'impact de la forte baisse d'activité en promotion, le résultat des activités s'établit ainsi à 11,3 M€ (-1,0 M€, soit -8,1% vs S1 24).

La variation de juste valeur s'élève à +0,5 M€ au S1 2025 (contre -0,5 M€ au S1 24) grâce à des gains de juste valeur, liés à l'augmentation des loyers variables et à l'indexation, qui ont permis de compenser les pertes de juste valeur liées à l'évolution de la situation locative de certains actifs.

Le résultat opérationnel après quote-part de SME (stable à 1,4 M€) se maintient à 13,2 M€ au niveau du S1 2024.

Au total, le résultat net part du Groupe s'établit à 8,7 M€ en hausse de +1,8% (contre 8,6 M€ au S1 24) soit 0,25€/action (+3,6% compte tenu de l'impact relutif des rachats d'actions). Il prend en compte une stabilité du coût de l'endettement financier net (-2,0 M€) et de la charge d'impôts (-2,6 M€).

Actif Net Réévalué (ANR) : 244,9 M€ à 6,98€/action

L'Actif Net Réévalué ressort à 244,9 M€ contre 245,6 M€ fin décembre 2024 (-0,4%) et 241,0 M€ fin juin 2024 (+1,6%). Sur le semestre, la variation tient compte d'un RNPG de +8,7 M€, du paiement du dividende au titre de 2024 (8,4 M€ versés mi-juin) et de rachats d'actions (pour 0,8 M€). Ramené par action, l'ANR ressort à 6,98 € (stable versus fin 2024 et +3,1% vs juin 2024 compte tenu de l'impact relutif du rachat d'actions).

Structure financière saine - Un profil de dette diversifié et sécurisé

Après remboursement de 9,3 M€ d'emprunts au premier semestre 2025, la dette financière brute du Groupe s'établit à 156,5 M€, contre 165,4 M€ à fin décembre 2024, composée à 80% de financements hypothécaires.

Après paiement du dividende au titre de l'exercice 2024, CBo Territoria conserve un niveau de trésorerie active de 17,2 M€, à laquelle s'ajoutent 7,3 M€ de dépôts à terme classés en actifs financiers.

Après prise en compte des instruments de couverture, 88% de la dette financière est à taux fixe . Le coût moyen de la dette reste à un point bas à 2,8% (stable vs 31 décembre 2024). La maturité résiduelle longue s'établit à 7 ans et 8 mois.

Le ratio de LTV hors droits est contenu à 32,8% fin juin 2025 (vs 33,3% fin juin 2024 et 31,5% fin 2024), l'ICR ressort en hausse à 6,2x (vs 5,5x fin juin 2024 et fin décembre 2024) et le ratio Dette nette/Ebitda s'établit à 5,1x (vs 5,1x fin juin 2024 et 4,7x fin décembre 2024).

OBJECTIF 2025 AJUSTE ET PERSPECTIVES

En tenant compte de l'évolution des hypothèses de la situation locative, le Groupe ajuste légèrement son objectif 2025 avec désormais une croissance des loyers bruts sur l'ensemble de son patrimoine économique [6] (tertiaire, agricole et divers, et résidentiel, y compris Q/P SME) d'environ +2% (contre environ +1% auparavant).

Le Groupe poursuit son développement avec le lancement à la fin du premier semestre du chantier de l'ensemble de bureaux Galabé (4 200 m 2 , livrable au S2 2027) situé dans le quartier d'affaires de Savanna à Saint-Paul, au cœur d'une région économique en plein essor.

En matière de Promotion immobilière résidentielle , le Groupe dispose d'une visibilité solide avec un backlog de ventes en bloc de 20,6 M€ (+12% vs fin 2024) et d'une offre à la vente de terrains à bâtir de 26,3 M€ (+10% vs fin 2024).

Le Groupe dispose par ailleurs d'un potentiel de développement à moyen terme de plus de 820 lots (logements et terrains à bâtir) sur des fonciers en propriété sécurisés. A date, 209 lots sont en cours de construction et 137 lots sont à lancer dans les 12 mois.

Une réunion de présentation se tiendra à 11h30 (heure de Paris) le 10 septembre

=> Lien d'accès au webcast disponible en home page sur cboterritoria.com

Le rapport financier semestriel sera déposé auprès de l'AMF ce jour

et mis à disposition sur cboterritoria.com Rubrique Finance / Documents financiers.

Calendrier financier 2026 : Chiffre d'affaires annuel 2025 – mardi 10 février (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans , CBo Territoria est devenue une Foncière de développement multirégionale (379,7 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Contacts Investisseurs

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts Presse

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com

ANNEXES

NOTA : les variations étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

EVOLUTION DU PATRIMOINE (HORS DROITS)

En M€ Patrimoine économique global au 31.12.2024 380,6 Actifs bâtis en cours 2,5 Patrimoine économique au 31.12.2024 378,2 Cessions en résidentiel (0,1) Développement Foncière (livraison, transferts en IP) 1,0 Variation de juste valeur 0,6 Patrimoine économique au 30.06.2025 379,7 Actifs bâtis en cours 2,6 Patrimoine économique global au 30.06.2025 382,3

ACTIVITE OPERATIONNELLE

REVENUS CONSOLIDES S1 2025 S1 2024 V ariation Revenus locatifs bruts 13,9 13,1 +5,6% Promotion 11,1 21,2 -47,7% Autres activités 0,7 0,8 -15,3% Revenus consolidés (en M€) 25,7 35,2 -27,1%

Revenus locatifs b ruts S1 2025 S1 2024 V ariation Tertiaire ? 12,9 12,2? +5,7%? Agricole et divers? 0,6 0,6? +12,6%? Résidentiel 0,3 0,3 -11,0%? Revenus locatifs bruts ? 13,9 13,1 +5,6% ? Tertiaire Q/P SME ? 1,9 1,8? +8,7%? Revenus locatifs bruts yc SME ? 15,8 14,9 ? +6,0% Dt Tertiaire ? 14,9 14,0 ? +6,1%

Chiffre d'affaires Promotion S1 2025 S1 2024 V ariation Résidentiel 10,1 21,0 -52,1% Ventes en Bloc (Intermédiaire et Social) 7,6 12,9 -40,9% Ventes de terrains à bâtir 2,4 4,2 -41,8% Clients Particuliers (Intermédiaire – Pinel DOM) 0,0 3,9 - Tertiaire 1,1 0,2 X 5,6% Ventes de terrains à bâtir et divers 1,1 0,2 Chiffre d'affaires Promotion total (en M€) 11,1 21,2 -47,7%

COMPTE DE RESULTAT (IFRS)

En M€ S1 2025 S1 2024 Var. en € Var. en % Revenus 25,7 35,2 -9,5 -27,1 Dt loyers 13,9 13,1 Dt vente Promotion immobilière 11,1 21,2 Dt Produits des activités annexes 0,7 0,8 Résultat des activités 11,3 12,3 -1,0 -8,1% Solde net des ajustements de juste valeur 0,5 (0,5) +1,0 Résultat sur cessions d'immeubles de placement 0,1 0,1 Autres charges et produits opérationnels - (0,1) Résultat opérationnel 11,8 11,8 +0,0 +0,4% Quote-part des résultats des SME 1,4 1,4 Résultat opérationnel après SME 1 13,2 13,2 +0,0 +0,1% Coût de l'endettement financier net (2,0) (2,1) Autres charges et produits financiers 0,0 0,0 Résultat avant impôts 11,3 11,1 +0,2 +1,5% Impôt sur les résultats (2,6) (2,6) Résultat net 8,7 8,6 Résultat net Part du Groupe (RNPG) 8,7 8,6 +0,2 +1,8% Résultat net PdG par action (€) 0,25 0,24 +3,6% Nombre d'actions pondéré 35.245.809 35.844.953

1 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat des activités

En M€ S1 2025 S1 2024 Var Loyers nets 12,3 11,8 +4,1% Marge de promotion 1,8 3,2 -42,5% Frais de structure nets (2,9) (2,7) +8,9% Autres charges d'exploitation 0,2 0,1 Ns Résultats des activités 11,3 12,3 -8,1%

Résultat Net Récurrent de la Foncière

En M€ S1 2025 S1 2024 Loyers bruts 13,9 13,1 Charges immobilières (1,6) (1,3) Loyers nets 12,3 11,8 Frais de structure nets attribuables à la Foncière (1,7) (1,5) Résultat d'activité de la Foncière après affectation d'une quote-part des frais de structure 10,6 10,2 Coût de l'endettement financier net (1,9) (2,0) Autres produits et charges financiers - - Impôts sur les résultats (hors SME) (2,2) (2,1) Résultat net récurrent des SME 1,2 1,1 Résultat net récurrent de la Foncière (PdG) 7,7 7,3 RNR Foncière par action (en euros) 0,22 0,20

BILAN (IFRS)

ACTIF en M€ 30.06.2025 31.12.2024 Actifs non courants 373,5 374,0 Immeubles de placement et IP en cours 341,2 339,3 Titres mis en équivalence 17,0 15,9 Actifs financiers (1) 8,3 11,5 Autres actifs non courants 7,0 7,3 Actifs courants 93,9 100,7 Stocks et en cours 51,7 54,6 IP destinés à la vente 0,8 1,1 Clients et autres débiteurs (2) 24,2 17,3 Trésorerie 17,2 27,6 PASSIF en M€ Capitaux propres 244,9 245,6 Groupe 244,9 245,6 Intérêts minoritaires 0,0 0,0 Passifs non courants 173,5 185,4 Dettes financières à MT/LT 135,5 145,8 Impôts différés 38,2 37,9 Autres passifs non courants 1,6 1,8 Passifs courants 47,2 43,7 Dettes financières à CT (y compris emprunts obligataires) 21,0 19,6 Fournisseurs et autres dettes 26,2 24,0 Total du Bilan 467,4 474,7

Hors Titres de participations présentés en Autres actifs non courants. L'augmentation des créances clients locataires s'explique pour 6,8 M€ par une modification des modalités de facturation des loyers du 3ème trimestre 2025. Cela se traduit par une augmentation des passifs de contrat pour 5,6 M€. La différence correspond à la TVA.

LOAN-TO-VALUE (LTV)

En M€ 30.06.2025 31.12.2024 Immeubles de placement 341,2 339,3 Immeubles de placement destinés à la vente + 0,8 1,1 Immeubles d'exploitation hors Siège + 5,5 5,7 Stocks / promotion + 51,7 54,6 Total Actifs (A) = 399,2 400,7 Dettes à moyen et long terme 135,5 145,8 Dettes à court terme + 21,0 19,6 Autres actifs financiers (effet instrument de couverture) - 8,3 11,5 Trésorerie active - 17,2 27,6 Total dette (B) = 131,0 126,3 LTV Hors droits (B/A) 32,8% 31,5%

Échéancier de la dette brute au 30 juin 2025

(156,5 M€ vs 165,4 M€ au 31 décembre 2024)

GLOSSAIRE

ANR - Actif Net Réévalué : L'Actif Net Réévalué est calculé à partir des capitaux propres consolidés qui incluent notamment les plus ou moins-values latentes sur le patrimoine immobilier. Le portefeuille immobilier est évalué à la valeur de marché sur la base d'une expertise indépendante

ANR par action : Actif Net Réévalué par action hors actions auto-détenues

ANR par action dilué : Actif Net Réévalué par action après prise en compte du nombre maximum d'actions qui pourraient être créées par les instruments dilutifs en circulation (ORNANE)

Backlog : Chiffre d'affaires HT restant à comptabiliser des ventes d'immeubles bâtis résidentiels et/ou tertiaires réalisées (hors ventes de terrains à bâtir)

Carnet de commandes (ou stock de réservations) : Chiffre d'Affaires hors taxes total des lots sous contrat de réservation à la date d'arrêté.

Coût moyen de la dette : rapport entre les intérêts financiers payés sur l'exercice, avant capitalisation et l'encours moyen de la dette au cours de l'exercice

EBITDA : résultat des activités retraité des dotations aux amortissements et provisions

ICR – Interest Coverage Ratio : Taux de couverture du coût de l'endettement par les loyers nets

IR - Immeuble de Rendement : Ensemble des actifs immobiliers bâtis générant des revenus locatifs réguliers

IP - Immeuble de Placement : Immeubles de Rendement bâtis (Tertiaire+ Résidentiel) + IP Terrains (hors Terrains Stocks/Promotion)

JV - Juste Valeur : méthode de valorisation des actifs selon les normes comptables internationales IFRS, et s'applique aux comptes consolidés ; définie comme « le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation »

Loyers nets = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières tenant compte des dotations aux provisions pour créances douteuses

LTV - Loan To Value : Montant de l'encours de l'endettement bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie/valeur de marché des Immeubles de Placement hors droits + valeur nette comptable des immeubles d'exploitation hors siège + stocks et encours (valeur consolidée)

Marge opérationnelle Promotion : chiffre d'affaires diminué des coûts de revient des ventes, des charges commerciales et des dotations nettes aux provisions

Offre disponible à la vente : Chiffre d'affaires des lots proposés à la vente, non réservés

ORNANE (Obligation Remboursable en Numéraire et en Actions Nouvelles et Existantes) : Obligation convertible dont le capital est remboursé à l'échéance en numéraire et si l'option de conversion est dans la monnaie, la différence entre le cours de bourse et le seuil de conversion pourra être remboursée en actions de l'émetteur

Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en société mise en équivalence

Résultat net PdG – Part du Groupe : Le résultat net part du Groupe est la part du bénéfice net de l'ensemble revenant aux actionnaires du Groupe

Résultat des activités : Marges de Promotion + Loyers nets - Frais de gestion nets +/- Autres non récurrents

Résultat net récurrent (RNR) : résultat net IFRS provenant des activités courantes et récurrentes (méthode EPRA) = Loyers nets – (quote-part des frais de structure de la Foncière + coûts d'endettement liée à la Foncière - IS (yc quote-part SME))

Résultat opérationnel après SME : Résultat des activités + variation de la juste valeur + résultat de cession des immeubles de placement + autres produits et charges opérationnels + quote-part des résultats des Sociétés Mises en Equivalence

SME : Société Mise en Equivalence. La Mise En Equivalence est une technique comptable donnant la possibilité de remplacer la valeur comptable des actions d'une société détenues par une société mère, par la valorisation de la part que la maison mère détient dans les capitaux propres de l'entité

Taux d'occupation financière : Ratio entre le loyer de marché des surfaces louées et le loyer de la surface totale (= loyer réel des surfaces louées + loyer de marché des surfaces vacantes)

Taux de rendement du patrimoine économique : valeur des loyers bruts des surfaces louées rapporté au patrimoine économique droits inclus

Terrains à bâtir - Promotion : Ventes de parcelles constructibles en immobilier résidentiel ou tertiaire

Ventes en Bloc - Promotion : Acquisition d'un immeuble entier ou d'un programme immobilier entier par un seul acquéreur

Ventes au détail – Promotion : Acquisition d'un logement ou d'un lot par un client individuel

[1] Un glossaire figure en annexe de ce document.

[2] Loyers nets totaux (y compris 1,9 M€ de SME) : 14,1 M€, +4,8%.

[3] Le patrimoine économique de la Foncière est composé des actifs de placement (tertiaires, fonciers et résidentiels) et de la quote-part des actifs détenus en partenariat, mis en équivalence (Q/P SME). Cet objectif tient compte d'une compensation des effets de l'indexation par les hypothèses d'évolution de la situation locative.

[4] Le patrimoine économique de la Foncière est composé des actifs de placement (tertiaires, fonciers et résidentiels) et de la quote-part des actifs détenus en partenariat, mis en équivalence (Q/P SME).

[5] Le patrimoine économique tertiaire est composé des actifs de placements (hors actifs Résidentiel et fonciers) et de la quote-part des actifs détenus par mise en équivalence.

[6] Les loyers bruts du patrimoine économique total se sont élevés à 30,3 M€ en 2024 (dont 3,7 M€ de quote-part de SME). Cet objectif tient compte d'une compensation des effets de l'indexation par les hypothèses d'évolution de la situation locative.