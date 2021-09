CBO TERRITORIA : LANCEMENT D'UN LOTISSEMENT DE 29 PARCELLES HABITAT A MARIE-CAZE, DANS LE NORD-OUEST DE LA REUNION, A PROXIMITE DES PLAGES

LANCEMENT D'UN LOTISSEMENT DE 29 PARCELLES HABITAT A MARIE-CAZE, DANS LE NORD-OUEST DE LA REUNION, A PROXIMITE DES PLAGES

·Poursuite du succès des lotissements haut de gamme

·Emplacement premium et vues exceptionnelles

Après les succès commerciaux des 116 parcelles habitat vendues dans le quartier à vivre de Marie Caze à Saint-Paul depuis 2016, CBo Territoria annonce le lancement de Tipolka 2, un lotissement de 29 parcelles habitat à bâtir sur 1,1 hectare.

Proposant des superficies de 270 m2 à 550 m2, la large gamme de parcelles viabilisées et prêtes à bâtir du nouveau lotissement permettra aux futurs acquéreurs de réaliser un projet de construction sur mesure, selon leurs objectifs et leur budget.

Chaque parcelle offre des prestations complètes avec muret de clôture, clôture sur rue, muret technique et coffret de raccordements en eau, électricité, télécom et boîte de branchement pour le raccordement au tout-à-l'égout en limite de parcelle.

Surplombant la baie de Saint-Paul et l'océan Indien, Marie Caze est idéalement située entre Savanna et La Plaine Saint-Paul. Le site bénéficie de nombreux atouts : lycée, commerces de proximité, centre commercial, cinéma et hôpital tout proches ainsi que la réserve naturelle classée de l'étang Saint Paul.

Enfin, le quartier résidentiel est à quelques encablures de Saint-Gilles, fameuse station balnéaire de La Réunion avec ses magnifiques plages et son lagon.

Cette offre sera suivie jusqu'en 2024 du lancement de 3 nouveaux lotissements portant sur près de 100 parcelles habitat à bâtir.

