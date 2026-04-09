CBO TERRITORIA : L'aventure avec Biotope continue : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre, un partenariat solide depuis 2013

Communiqué de presse – Signature accord-cadre CBo x BIOTOPE

Sainte-Marie, le 9 avril 2026, 20h

L'aventure avec Biotope continue : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre, un partenariat solide depuis 2013

Acteur économique de premier plan à La Réunion, CBo Territoria confirme son engagement en faveur d'un développement immobilier responsable en intégrant pleinement les enjeux sociaux et environnementaux dans chacun de ses projets. Depuis 2013, le Groupe s'appuie à cet effet sur l'expertise de la société d'ingénierie environnementale Biotope. Ce partenariat vise à concilier le développement harmonieux du territoire avec la préservation des ressources naturelles et la maîtrise des impacts et risques environnementaux. Forts de treize années de collaboration fructueuse, CBo Territoria et Biotope annoncent le 5 ème renouvellement de leur accord-cadre en ce début d'année.

CBo Territoria confie ainsi à Biotope une mission globale de coordination environnementale de ses opérations d'aménagement et de construction. Cet accompagnement couvre l'ensemble du cycle des projets, de la conception à la livraison des chantiers, en intégrant les enjeux écologiques, les exigences réglementaires et les bonnes pratiques environnementales au cœur des marchés de travaux. Il vise à garantir la maîtrise des impacts, l'amélioration continue des pratiques et l'évaluation de la performance environnementale des opérations.

Biotope joue également un rôle de conseil auprès du Groupe sur l'ensemble des thématiques réglementaires liées à l'environnement. Depuis treize ans, des résultats tangibles ont été constatés dans l'amélioration des pratiques et du management environnemental des entreprises contractantes.

En effet, CBo Territoria demande à ses contractants des engagements stricts de respect des règles de sécurité, des dispositions du Code du Travail et du droit social et en matière environnementale. Ainsi, chaque partenaire doit, préalablement à la régularisation de son contrat, signer une charte et s'engager à en respecter les termes.

« Cette mission de coordination environnementale menée avec Biotope s'inscrit pleinement dans la feuille de route « Impact Péï 2030 », articulée autour de quatre priorités : être une entreprise citoyenne responsable, mobilisée pour l'environnement, efficace dans sa gestion énergétique et un employeur engagé . Le renouvellement de cet accord répond à un enjeu essentiel : préserver notre île, son environnement et sa biodiversité, tout en renforçant nos exigences ESG auprès de nos partenaires » commente Géraldine Neyret, Président Directeur général.

La robustesse de la démarche RSE de CBo Territoria est reconnue par l'attribution de la distinction « Argent » par Ethifinance ESG Ratings , avec une note de 68/100 en 2025. Cette performance en progression de +1 point sur un an et de +7 points depuis 2022, reflète l'amélioration continue des pratiques du Groupe en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Calendrier financier 2026

Assemblée générale : 28 avril (Sainte-Marie La Réunion)

Résultats semestriels 2026 : 8 septembre (après bourse)

Réunion de présentation le mercredi 9 septembre à 10h00 (Paris)

A propos de Biotope ( www.biotope.fr )

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l'entreprise s'est imposée en plus de 30 ans comme le leader français et européen de l'ingénierie environnementale. Avec près de 500 collaborateurs (experts naturalistes et environnementalistes), 27 implantations en France (dont outre-mer) et 8 à l'international, le bureau d'études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans la conservation de la nature et l'intégration environnementale des projets d'aménagement, de la Colombie à la Chine en passant par la Méditerranée, l'Afrique, et les outre-mer français. Implantée depuis 2002 à La Réunion, Biotope déploie l'ensemble des savoir-faire de la société localement mais aussi à l'échelle de la région Sud-Ouest océan Indien. Avec plus de 1 500 références sur l'île et dans la zone, notre agence océan Indien est un acteur indépendant reconnu, agissant activement aux côtés de l'ensemble de ceux qui œuvrent à la conservation de la Nature et au développement durable de nos sociétés.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte : Nathalie Cassam Sulliman - ncassam@cboterritoria.com