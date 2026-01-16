 Aller au contenu principal
CBO TERRITORIA : Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social après la réduction de capital décidée par le Conseil d'Administration du 8 janvier 2026
information fournie par Actusnews 16/01/2026 à 14:00

CBo Territoria

Société anonyme au capital de 46 860 000 euros

Siège social : Cour de l'usine, La Mare, CS91005 - 97833 Sainte-Marie Cedex (île de La Réunion)

452 038 805 R.C.S. Saint-Denis

Information relative au nombre total des droits de vote

et d'actions composant le capital social après la réduction de capital décidée par le Conseil d'Administration du 8 janvier 2026

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des
Informations* 		Nombre total
d'actions
composant le capital 		Nombre total
de droits de vote
16.01.2026 35.500.000 Total théorique (ou brut) des droits de vote : 35.500.000
Total réel** (ou net) des droits de vote : 35.032.397

*Suite à la décision du Conseil d'administration du 8 janvier 2026 d'annuler 1 047 394 actions auto-détenues

** Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote (autodétention…).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmlulsabkmiVmm6dYZtrZ5JlbGyXm2ecbZLJyGJsl5qYap1nnG5omZmZZnJnlWhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96031-2026-01-16-cbo-territoria-declaration-mensuelle-droits-de-vote.pdf

Valeurs associées

CBO TERRITORIA
3,6700 EUR Euronext Paris -0,27%
