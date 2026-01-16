information fournie par Actusnews • 16/01/2026 à 14:00

CBO TERRITORIA : Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social après la réduction de capital décidée par le Conseil d'Administration du 8 janvier 2026

CBo Territoria

Société anonyme au capital de 46 860 000 euros

Siège social : Cour de l'usine, La Mare, CS91005 - 97833 Sainte-Marie Cedex (île de La Réunion)

452 038 805 R.C.S. Saint-Denis

Information relative au nombre total des droits de vote

et d'actions composant le capital social après la réduction de capital décidée par le Conseil d'Administration du 8 janvier 2026

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des

Informations* Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote 16.01.2026 35.500.000 Total théorique (ou brut) des droits de vote : 35.500.000 Total réel** (ou net) des droits de vote : 35.032.397

*Suite à la décision du Conseil d'administration du 8 janvier 2026 d'annuler 1 047 394 actions auto-détenues

** Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote (autodétention…).