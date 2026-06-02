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CBO TERRITORIA : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
information fournie par Actusnews 02/06/2026 à 08:00

CBo Territoria

Société anonyme au capital de 46 860 000 euros

Siège social : Cour de l'usine, La Mare, CS91005 - 97833 Sainte-Marie Cedex (île de La Réunion)

452 038 805 R.C.S. Saint-Denis

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des
informations 		Nombre total
d'actions
composant le capital 		Nombre total
de droits de vote
31.05.2026 35.500.000 Total théorique (ou brut) des droits de vote : 35.500.000
Total réel* (ou net) des droits de vote : 35.029.092

* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote (autodétention…).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZ1wlcWZl2zHyZxtacdlb5Zoa5tolWjFaJLInGNvaJjFaJpglZuVm5uZZnJpmWtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98463-2026-05-31-cbo-territoria-declaration-mensuelle-droits-de-vote.pdf

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