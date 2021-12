CBO TERRITORIA : CBo TERRITORIA : LANCEMENT D'UN PROJET RESIDENTIEL INNOVANT ET DURABLE A BEAUSEJOUR

Lancement d'un projet résidentiel innovant

et durable à Beauséjour

·Vente d'un lotissement de 3 700 m 2 qui accueillera 12 villas modulaires Eco-responsables

·Des futures réalisations qui diversifieront et complèteront le modèle de développement durable de la nouvelle ville de Beauséjour créée par CBo Territoria

Un développement résidentiel éco-responsable innovant

CBo Territoria annonce la vente globale du lotissement Karré des Lilas de 12 parcelles étendues sur 3700 m 2 à Beauséjour, à un groupement d'investisseurs dans le cadre de la loi de défiscalisation à l'IS, pour y réaliser un ensemble de 12 villas éco-responsables innovantes, construites à partir de containers recyclés.

De forme modulaire, elles seront réalisées à partir de containers maritimes recyclés en circuit court qui offriront, grâce à leur étanchéité et leur capacité de résistance à un environnement difficile (rayonnement solaire, sismicité, humidité élevée, salins), d'excellentes qualités d'isolation. Ces villas bénéficieront par ailleurs, de panneaux solaires, d'un équipement en récupération de l'eau de pluie, et d'une orientation privilégiant une ventilation et aération naturelles tout au long de l'année.

La construction structurelle de chaque villa sera simplifiée par la capacité des containers à s'emboiter entre eux, tout en offrant un haut niveau de confort et une esthétique contemporaine.

Ce projet de logements, qui offrira pour certaines villas des vues sur le littoral, sera situé au cœur du secteur résidentiel de Beauséjour, calme, végétalisé, en bordure d'une des deux coulées vertes de restauration écologique de plantes endémiques, et à deux minutes à pied du centre-ville avec ses nombreux commerces, services et équipements.

L'ensemble des villas sera livré fin 2022 avec une mise à la location auprès de particuliers.

Beauséjour, plus que jamais le modèle de ville durable en milieu tropical

Ces nouvelles réalisations écologiques consacrent le statut pionner et référent de Beauséjour en tant que modèle de développement durable en milieu tropical pensé et réalisé par CBo Territoria. Elles permettent de diversifier la typologie d'habitats durables proposés par la nouvelle ville.

Accueillant à ce jour 5 000 habitants dans des logements bioclimatiques, Beauséjour conjugue conception urbaine durable et frugale, déplacements doux et environnement naturel préservé. Au-delà de ses engagements dans le mieux vivre ensemble et l'environnement, la nouvelle ville offre un dynamisme économique et social qui nourrit un succès croissant. Beauséjour offre ainsi à ses habitants et à ses visiteurs:

un cœur de ville complet avec : de nombreux commerces (supermarché U, boulangerie, commerces de bouche, marché forain, espace de restauration et un parking gratuit de 200 places), une large offre de services (centre médical, pharmacie, club sportif avec tennis, squash et practice de golf), des équipements de premier ordre (sièges de la CAF et de l'UDAF avec 2 crèches en service, IME -Institut médico éducatif-, école Montessori, collège, école de musique, professionnels de santé, tissu associatif…) qui seront complétés en 2022 par l'inauguration d'une Mairie centrale et d'une école maternelle ;

une desserte facilitée avec un TCSP (Transport Collectif en Site Propre) et une gare routière au coeur de ville ;

et la proximité avec des zones économiques dynamiques : quartier d'Affaires de La Mare avec plus de 200 entreprises et ses espaces de coworking LIZINE, aéroport et voie rapide desservant Saint-Denis, la capitale administrative de l'Ile.

Prochaine publication de l'agenda financier : Chiffre d'affaires 2021: Mercredi 16 février 2022, après bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe qui s'appuie sur les meilleures pratiques de gouvernance, fait partie du Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dir ce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Catherine Galatoire

06 92 65 65 79

cgalatoire@cboterritoria.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yplvkphuZ2mZmZ5sY8ZnbmmXm25llWnImpbLxpVulcqWbZxhyG5qbpiWZnBjmG5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72397-cp-cbot-containers-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com