CBO TERRITORIA : CBo Territoria, Foncière tertiaire de développement, confirme l'éligibilité de ses actions au PEA-PME

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 15 juin 2026, 20h

CBo Territoria , Foncière tertiaire de développement,

confirme l'éligibilité de ses actions au PEA-PME

CBo Territoria (Euronext Paris Compartiment C : FR0010193979, CBOT) annonce que ses actions sont éligibles 1 au Plan d'Épargne en Actions destiné aux Petites et Moyennes Entreprises et aux Entreprises de taille Intermédiaire (PEA-PME).

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans, CBo Territoria est une foncière de développement multirégionale détenant un patrimoine performant valorisé à près de 392 M€ fin 2025 et composé à 86% d'actifs tertiaires diversifiés (commerces, bureaux, activités...).

Depuis de nombreuses années, cette éligibilité renforce le positionnement de CBo Territoria sur la cote parisienne. Parmi les rares foncières françaises éligibles au PEA-PME, le Groupe permet aux investisseurs d'accéder à une exposition à l'immobilier coté dans le cadre de ce dispositif d'épargne de long terme.

En effet, le PEA-PME offre les mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) classique, notamment une exonération d'impôt sur le revenu applicable aux gains réalisés (plus-values et dividendes), à condition qu'aucun retrait ne soit effectué durant les 5 premières années.

Calendrier financier 2026

Résultats semestriels 2026 : 8 septembre (après bourse)

Réunion de présentation le mercredi 9 septembre à 10h00 (Paris)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte : Nathalie Cassam Sulliman - ncassam@cboterritoria.com

[1] Sont éligibles au PEA-PME les actions des sociétés cotées ayant une capitalisation boursière de moins de 2 milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres (article L.221-32-2 du Code monétaire et financier).