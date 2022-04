CBI signe un accord en vue de l’acquisition de Xave World, un métaverse dédié à la musique



En développement depuis 2020, Xave World propose une gamme de fonctionnalités et d’expériences très complète : communautés, place de marché NFTs, concerts, enregistrements et une crypto-monnaie dédiée

Xave World sera intégré au sein d’AlphaVerse, le métaverse de CBI qui couvre déjà différents genres et expériences autour des jeux, de la musique et de nombreux autres domaines

Avec cette acquisition, CBI renforce sa stratégie dans le monde de la musique déjà marquée par les univers United at Home et Rave Age



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd’hui un accord en vue de l’acquisition de Xave, une entreprise de technologie blockchain basée à Barcelone et en Argentine qui développe depuis 2020 un métaverse, Xave World, dédié à la musique. Doté de sa propre crypto-monnaie, Xave Coin, et d’une place de marché, Xave Market, le métaverse Xave World offre des expériences de concerts et de divertissements, des outils de création et différents NFTs autour de la musique et des artistes musicaux.