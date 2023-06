CBI : Résultats consolidés préliminaires de l’exercice 2022-2023

• Croissance de +24% du chiffre d’affaires consolidé préliminaire à 5,3 M€, et de +43% du résultat opérationnel courant consolidé préliminaire à 2,8 M€

• Avancement d’AlphaVerse en ligne avec les attentes et expansion constante du nombre de partenaires et d’univers

• 2023-2024 : Poursuite de la croissance et ouverture de nombreux univers associés à AlphaVerse

Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général et principal actionnaire de CBI, a déclaré : « Pour ce deuxième exercice depuis sa création, CBI a poursuivi sa stratégie pour tirer parti du potentiel de la blockchain. Nous avons en particulier continué le développement d’AlphaVerse, un univers virtuel qui connecte des univers développés en propre ou en partenariat avec des marques et acteurs de la blockchain de premier plan. Notre approche ouverte, qui privilégie le free-to-play et les options de paiement en cartes bancaires ou en jetons, est à même de fédérer un grand nombreux d’utilisateurs et d’accompagner leur transition vers le Web3. Sur ces bases, CBI a pour objectif de réaliser une croissance de son chiffre d’affaires 2023-2024, portée par le lancement d’univers et de NFTs associés à AlphaVerse ».

