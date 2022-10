CBI : Future Rave, le nouveau label de David Guetta et Morten, s’associe à AlphaVerse pour développer un métaverse consacré au nouveau genre musical créé par le duo de DJ et producteurs de musique de renommée mondiale

• David Guetta et Morten vont déployer leur nouveau label Future Rave dans le metaverse

• Un nouvel univers sera créé au sein d’AlphaVerse, le métaverse de CBI, pour partager, trouver de nouveaux artistes, créer et échanger avec la communauté

• Ce projet est apporté par Blockchain Artists Agency (BAA), l’agence de gestion de talents dans la blockchain

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd’hui un accord avec Future Rave, le label de musique co-fondé par David Guetta et Morten, DJ et producteurs de musique de renommée mondiale, pour développer un univers dédié au nouveau genre musical créé par le duo. Future Rave offrira des expériences de concerts et de divertissements, des outils de création et différents NFTs et animera une communauté dans le métaverse autour du nouveau genre de musique.