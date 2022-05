CBI démarre les ventes de l’univers MetaCoaster®, jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce l’ouverture des ventes liées à l’univers MetaCoaster, le jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain développé en propre par CBI dans son metaverse AlphaVerse. Dévoilé le 24 avril dernier, ce nouveau jeu repose sur un modèle original, combinant des modes de jeux solos et un monde multi-joueurs permettant à chaque joueur d’acquérir un parc, de le développer et de l’exploiter sur la blockchain avec un modèle Play-to-Earn utilisant les NFTs.

Les ventes seront ouvertes sur Opensea, Venly à compter de ce jeudi 5 mai et bientôt sur Binance, et les NFTs peuvent être acquis au moyen des principales crypto-devises proposées par ces platefomes. Elles concernent des terrains (« lands ») sur le jeu qui en compte 132 205. Ces Lands sont répartis en districts thématiques (Paris, New York, Music Land, Magic Valley, …). Les Lands sont initialement proposés dans quatre de ces districts et ces ventes prendront la forme d’enchères tandis que les suivantes seront à prix fixes.