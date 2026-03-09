CBI continue de mettre en œuvre sa stratégie ACE au cours du mois de février 2026

● En février 2026, mesuré en bitcoins, le rendement des serveurs de minage reste élevé par rapport au mois précédent, reflétant la stabilité des conditions opérationnelle

● Avec un cours du Bitcoin avoisinant les 70 000 dollars, le rendement annualisé est de l’ordre de 7 à 10 %, offrant des rendements attractifs malgré la volatilité persistante du cours du bitcoin

● Compte tenu des rendements obtenus, CBI continue de prioriser le minage de bitcoins à court terme, tout en travaillant avec Blockware Solutions sur une nouvelle activité visant à étendre la plateforme de minage à la location de serveurs pour l'intelligence artificielle