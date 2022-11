CBI conseille le projet de Cornucopias, un jeu multi-joueurs sur la blockchain

• Cornucopias est un projet innovant qui s’articule autour d’un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs, et regroupe de nombreux atouts spécifiques à la blockchain : le jeu, l’apprentissage, la création et le partage

• CBI a droit à 0,5% des tokens COPI émis par Cornucopias et sera propriétaire de 1,0% du capital de Cornucopias Technology PTE. LTD, la société créée pour développer le jeu Cornucopias

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd'hui qu’elle conseille le projet Cornucopias. Cet accord fait partie de la stratégie d’AlphaVerse d’apporter son expertise à d’autres projets de mondes virtuels.

Pour rémunération, CBI a droit à 0,5% des tokens Cornucopias (COPI) émis, soit 19,2 millions de tokens Cornucopias. CBI a aussi droit à 1% du capital de Cornucopias Technology PTE. Ltd, la société créée pour développer le projet Cornucopias. Les actions de la société Cornucopias Technology PTE. Ltd sont en cours de transfert et, en attendant la finalisation de ce transfert, ces actions Cornucopias Technology PTE. Ltd ont été valorisées sur la base de 1 Euro dans les états financiers de CBI arrêtés au 30 septembre 2022.