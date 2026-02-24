CBI confirme la priorité stratégique donnée au minage de Bitcoin et aux infrastructures d’IA et renforce sa participation au capital de Blockware Solutions

• Performance confirmée du minage avec un rendement annualisé de l’ordre de 10 % pour un prix du Bitcoin de l’ordre de 66 000 USD

• Priorité donnée au minage avec une réévaluation des autres projets en cours, de leurs calendriers et une réallocation des ressources disponibles

• En complément des acquisitions de serveurs de minage, démarrage de la phase d’investissement dans les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle (IA)

• Renforcement de la position de CBI au capital de Blockware Solutions, LLC (BWS) via l’acquisition en échange d’actions CBI d’une note convertible de 2 millions USD

Paris, France - 24 février 2026 - 8:00 CET - Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce le renforcement de sa priorité stratégique sur le minage de Bitcoins et le démarrage du programme d’investissement dans les infrastructures de calcul dédiées à l’intelligence artificielle (IA), dans le cadre de sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn). Une revue de l’allocation des ressources et du calendrier des autres projets est en cours. Par ailleurs, CBI poursuit son investissement dans BWS par l’acquisition en échange d’actions CBI d’une nouvelle note convertible émise par BWS pour 2 millions USD.