CBI annonce le lancement de la démo jouable emoji™ Marble Dash sur la boutique Epic Games avant sa vente communautaire de jetons

Paris, France, 2 février 2026 à 8h00, (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO - ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce le lancement de la première démo jouable d’emoji™ Marble Dash sur PC via l'Epic Games Store, dans le cadre du déploiement de ses activités sous la stratégie ACE (Acquire, Create, Earn). Cette version permet un engagement précoce des joueurs avant la vente communautaire de jetons prévue à partir du 23 février 2026. Le jeu est construit sur et supporté par la blockchain zkEVM Immutable, qui comptait plus de 4 millions d'utilisateurs fin juin 2025. Comme le jeu n'a pas encore été entièrement lancé, aucune contribution de revenus n'est enregistrée à ce stade.