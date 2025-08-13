CAVA s'effondre après la réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants CAVA Group CAVA.N chutent de 22,72 % à 65,30 $ dans les transactions de pré-marché

** La société abaisse son objectif de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction en bourse il y a deux ans

** La société s'attend à une croissance des ventes de restaurants à l'année entre 4 % et 6 %, ce qui est inférieur à son objectif précédent de 6 % à 8 %

** Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre augmente de 2,1 %, en dessous de l'estimation de 6,47 %, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 280,6 millions de dollars, en dessous des estimations de 285,6 millions de dollars

** Le directeur général Brett Schulman déclare que les incertitudes économiques pèsent sur la confiance des consommateurs, affaiblissant la demande de restauration au cours des derniers mois

** Les incertitudes économiques ont également pesé sur les bénéfices d'autres chaînes de restaurants, Chipotle Mexican Grill CMG.N et Sweetgreen SG.N .

** Treize des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et 6 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 96,5 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de plus de 25 % depuis le début de l'année