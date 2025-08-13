 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 783,53
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CAVA s'effondre après la réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants CAVA Group CAVA.N chutent de 22,72 % à 65,30 $ dans les transactions de pré-marché

** La société abaisse son objectif de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction en bourse il y a deux ans

** La société s'attend à une croissance des ventes de restaurants à l'année entre 4 % et 6 %, ce qui est inférieur à son objectif précédent de 6 % à 8 %

** Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre augmente de 2,1 %, en dessous de l'estimation de 6,47 %, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 280,6 millions de dollars, en dessous des estimations de 285,6 millions de dollars

** Le directeur général Brett Schulman déclare que les incertitudes économiques pèsent sur la confiance des consommateurs, affaiblissant la demande de restauration au cours des derniers mois

** Les incertitudes économiques ont également pesé sur les bénéfices d'autres chaînes de restaurants, Chipotle Mexican Grill CMG.N et Sweetgreen SG.N .

** Treize des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et 6 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 96,5 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de plus de 25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAVA GROUP
84,680 USD NYSE +2,85%
CHIPOTLE MEXICAN
42,800 USD NYSE +2,79%
SWEETGREEN RG-A
9,640 USD NYSE +0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank