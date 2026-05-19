Cava revoit ses prévisions annuelles à la hausse, ses offres méditerranéennes à prix abordables attirant les clients

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La chaîne de restaurants Cava Group

CAVA.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice récurrent, misant sur une demande soutenue pour une cuisine méditerranéenne saine et abordable.

Les actions de la société, qui a également dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels, ont progressé d'environ 8 % en séance prolongée.

Alors même que le coût élevé de la vie pèse sur les consommateurs américains, Cava a bénéficié d'une fréquentation stable, soutenue par des clients soucieux du rapport qualité-prix. La chaîne est connue pour ses bols méditerranéens personnalisables, ses pitas et ses salades riches en protéines et en fibres.

* La société table désormais sur une marge bénéficiaire annuelle comprise entre 23,7 % et 24,3 %, contre une prévision antérieure de 23,7 % à 24,2 %, car elle prévoit d'absorber les coûts plus élevés liés aux tensions géopolitiques et aux prix du pétrole au second semestre plutôt que de les répercuter sur les clients.

* "Nos clients font face à de nombreux défis et à de fortes pressions inflationnistes", a déclaré le directeur général Brett Schulman à Reuters, ajoutant que les consommateurs sont "exigeants" quant à leurs dépenses.

* Cava prévoit que le chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'exercice 2026 progressera de 4,5 % à 6,5 %, contre une hausse de 3 % à 5 % dans ses prévisions précédentes. La société prévoit un résultat annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 181 et 191 millions de dollars, contre une fourchette de 176 à 184 millions de dollars dans ses prévisions antérieures.

* Au premier trimestre, les ventes des restaurants comparables de Cava ont augmenté de 9,7 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 5,95 %. L'Ebitda ajusté a progressé de 37,6 % pour atteindre 61,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 57,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.