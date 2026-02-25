 Aller au contenu principal
Cava progresse après des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N sont en hausse de 10 % à 74,49 $ avant le marché ** La société prévoit pour des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations, pariant sur une demande soutenue pour ses bols méditerranéens sains

** Les ventes à magasins comparables pour l'exercice 2026 devraient augmenter de 3 à 5 %, ce qui est supérieur à l'estimation d'une hausse de 3,16 %, selon les données compilées par le LSEG

** La société dépasse également les attentes en ce qui concerne les résultats du 4ème trimestre

** "CAVA reste l'un des rares concepts de croissance investissables dans la restauration, avec un bon degré de visibilité sur son algorithme à long terme et 1 000 magasins en vue d'ici 2032", déclare Jefferies

** Au moins quatre sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de cours après les résultats, notamment Piper Sandler, RBC et Bernstein

** A la dernière clôture, les actions CAVA ont augmenté de 15,5% depuis le début de l'année, après une chute d'environ 48% en 2025

