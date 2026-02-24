 Aller au contenu principal
Cava en hausse après des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N ont augmenté de 8,4 % à 73,50 $ après la cloche

** La société prévoit des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations, pariant sur une demande résistante pour ses bols méditerranéens sains

** Les ventes de restaurants comparables pour l'exercice 2026 devraient augmenter de 3 % à 5 %, ce qui est supérieur à l'estimation d'une hausse de 3,16 %, selon les données du LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 275 millions de dollars, dépassant les estimations de 267,92 millions de dollars

** BPA trimestriel de 4 cents par rapport aux estimations des analystes de 3 cents

** CAVA en baisse de ~48% en 2025

© 2026 Thomson Reuters.

