Cava connaît sa pire journée après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
13 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N chutent de 22,3 % à 65,70 $ dans les premiers échanges, après que la société ait revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles à magasins comparables pour la première fois depuis son introduction en bourse il y a deux ans** ** Le marché des actions devrait connaître sa pire journée, si les pertes se maintiennent** ** Le courtier Jefferies déclare que l'abaissement des prévisions "remet les attentes à un niveau réaliste, voire conservateur"** ** La société manque également les estimations de ventes de magasins comparables et de revenus pour le deuxième trimestre - données compilées par LSEG** ** Les analystes de Stifel déclarent que la faiblesse du deuxième trimestre était en grande partie due au fait que le lancement du steak de l'année dernière a été un succès et que les tendances se sont améliorées jusqu'à présent au cours du trimestre actuel; ils considèrent que le recul brutal des actions est une opportunité d'achat** ** Au moins six maisons de courtage ont réduit les prévisions pour l'action; la note moyenne de 19 maisons de courtage est "acheter"; avec une prévision médiane de 96 $** ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année**
