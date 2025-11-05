Cava chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes à magasins comparables pour l'année fiscale en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N chutent d'environ 2 % à 51,07 $

** CAVA réduit ses prévisions de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la deuxième fois cette année; elle s'attend maintenant à ce que la croissance se situe entre 3 % et 4 %, comparativement à une fourchette antérieure de 4 % à 6 %

** Le chiffre d'affaires de 289,8 millions de dollars au troisième trimestre est inférieur aux estimations des analystes; le BPA ajusté est de 12 cents

** La directrice financière de Cava, Tricia Tolivar, s'attend à un impact d'environ 20 points de base des droits de douane sur le bœuf importé au 4ème trimestre

** Au moins 12 maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action après les résultats

** Les analystes de TD Cowen déclarent dans une note: "A court terme, CAVA est désavantagée par une base de clients de la Génération Z surdimensionnée, où les dépenses de restauration sont en difficulté"

** Les analystes de Jefferies disent que CAVA est confronté à des vents contraires à court terme alors qu'il ouvre de nouveaux magasins, fait face à des comparaisons difficiles avec l'année précédente et à une faiblesse plus générale des dépenses de consommation,

** Les pressions macroéconomiques sur les dépenses de consommation, l'inflation, le modèle de propriétaire-exploitant peuvent entraîner une volatilité des bénéfices, selon les analystes de Piper Sandler

** 14 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée"; leur estimation médiane est de 72 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, la valeur de l'action a été divisée par plus de deux en 2025