Cava chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes à magasins comparables pour l'année fiscale en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N chutent de 8,9 % à 47,1 $ avant le marché

** CAVA réduit ses prévisions de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la deuxième fois cette année; elle s'attend maintenant à ce qu'elles augmentent de 3 % à 4 %, comparativement à la fourchette précédente de 4 % à 6 %

** Le chiffre d'affaires de 289,8 millions de dollars au troisième trimestre est inférieur aux estimations des analystes; le BPA ajusté est de 12 cents

** "Pour le trimestre en cours, l'impact des droits de douane est d'environ 20 points de base, principalement pour le bœuf importé que nous servons à nos clients tous les jours", déclare Tricia Tolivar, directrice financière de Cava

** Au moins cinq maisons de courtage ont réduit l'objectif de cours de l'action après la publication des résultats

** Les analystes de TD Cowen déclarent dans une note: "A court terme, CAVA est désavantagé par une base de clients de la génération Z surdimensionnée, où les dépenses de restauration sont en difficulté"

** 14 des 23 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, neuf à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 72 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la valeur de l'action a été divisée par plus de deux en 2025