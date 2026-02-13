Caturus signe un accord de fourniture de GNL avec Saudi Aramco

Le producteur de gaz américain Caturus a déclaré vendredi avoir signé un accord de 20 ans pour fournir 1 million de tonnes par an de GNL à Saudi Aramco 2223.SE à partir de son projet d'exportation en Louisiane.

Le mois dernier, Reuters a fait état de l'accord , citant des sources, entre Aramco et Commonwealth LNG, détenu et exploité par Caturus .

Commonwealth a déclaré qu'elle souhaitait atteindre 8 mtpa d'enlèvement pour arriver au FID.

La phase 1 du développement de Commonwealth générera des revenus d'exportation annuels estimés à 3,5 milliards de dollars, avec un début d'exploitation en 2030, a déclaré la société dans un communiqué. Commonwealth LNG est la branche d'exportation de GNL de la plateforme intégrée de gaz naturel de Caturus.

Selon Caturus, Aramco rejoint un groupe de sociétés qui ont signé des contrats à long terme avec le projet, dont Glencore

GLEN.L , le plus grand producteur d'électricité du Japon JERA , la société malaisienne Petronas PGAS.KL , Meruria et EQT Corp EQT.N .