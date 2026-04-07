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Caturus atteint le stade de la commercialisation complète pour le projet de GNL du Commonwealth aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caturus a déclaré mardi avoir atteint la pleine commercialisation de son projet Commonwealth LNG en Louisiane après avoir conclu des accords d'achat à long terme, ouvrant ainsi la voie au financement du projet et à une décision finale d'investissement dans les semaines à venir.

EQT LNG Trading EQT.N , Glencore GLEN.L , Mercuria, Petronas LNG (Malaisie) PGAS.KL et Aramco Trading Americas (Saudi Aramco) 2223.SE ont tous signé des accords de vente et d'achat pour la production de l'installation, a indiqué la société.

Les promoteurs américains de GNL trouvent des acheteurs à long terme pour faire avancer leurs projets dans un contexte de forte demande mondiale, même si les coûts et la discipline en matière de financement restent des obstacles majeurs.

La phase 1 du projet, d'une valeur de 12,5 milliards de dollars, située dans la paroisse de Cameron, devrait commencer à fonctionner en 2030 et générer environ 3,5 milliards de dollars de recettes d'exportation annuelles une fois qu'elle sera en service.

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EQT
60,510 USD NYSE +0,18%
GLENCORE
558,300 GBX LSE -0,94%
Gaz naturel
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