Cathie Wood, portrait de la nouvelle star de l'investissement

Café de la Bourse s'est intéressé à la star de l'investissement dans les innovations technologiques : Cathie Wood. Cette investisseuse est particulièrement populaire auprès des « Robinhood Traders » : ces investisseurs particuliers qui se positionnent sur le marché action via les plateformes de trading du courtier en ligne.

Qui est Cathie Wood ? Quelle est la thèse d'investissement et la performance du fonds Ark Invest dont elle est la fondatrice et la gérante ? Pourquoi est-elle si populaire auprès des "boursicoteurs" ? On vous en dit plus dans cet article.

Qui est Cathie Wood ?

Cathie Wood est une star de l'investissement. Elle est la fondatrice et gérante d'ARK Invest, dont le montant d'actifs sous gestion s'élève à 53 milliards de dollars, et qui investit principalement dans des innovations technologiques en proposant des ETF (Exchange Traded fund).

Cathie Wood est née en 1955 à Los Angeles et a 40 ans d'expérience dans l'investissement dans l'innovation. Elle est particulièrement active sur les sujets de séquençage d'ADN, de robotique, d'IA, de stockage de l'énergie et de technologie blockchain. On la considère parfois comme la Warren Buffet des nouvelles technologies. Cathie Wood est l'un des plus fervents défenseurs de Tesla, la société d'Elon Musk. Elle prédit que l'entreprise de voitures électriques sera un jour évaluée à plus de 3 000 milliards de dollars. Elle est aussi la coqueluche des investisseurs en crypto monnaies et prévoit que le Bitcoin vaudra un jour 500 000 dollars.

Avant la création ARK Invest, Cathie Wood a passé douze ans chez AllianceBernstein en tant que directrice d'investissement du fonds Global Thematics Strategy, avec plus de 5 milliards de dollars sous gestion. Auparavant, elle a travaillé chez Tupelo Capital Management, un fonds spéculatif qu'elle a cofondé et qui, en 2000, gérait environ 800 millions de dollars. Avant de rejoindre Tupelo Capital, elle a travaillé pendant 18 ans chez Jennison Associates LLC en tant qu'économiste en chef, analyste de recherche sur les actions, gestionnaire de portefeuille et directrice. C'est donc une "boomer" et elle issue d'un parcours classique à Wall Street.

Cathie Wood est reconnue comme une gestionnaire de fonds très influente : en 2018, les rédacteurs de Bloomberg ont sélectionné la gérante dans la deuxième liste annuelle Bloomberg 50, qui regroupe les personnes les plus influentes issues du monde des affaires, du divertissement, de la finance, de la politique, de la technologie et de la science. En outre, Fortune a intégré Cathie Wood à sa table ronde exclusive d'experts dans le guide annuel Fortune Investors : The Best Investing Advice for 2019 From Fortune's Experts. Enfin, Cathie Wood a reçu le prix "Women in Finance - Outstanding Contribution Award" de Market Media et est également intervenue au Forum économique mondial (Chine) en 2016 et 2017.

Comment investi Ark Invest ?

Cathie Wood est la fondatrice d'Ark Invest, un fonds d'investissement qui revendique investir seulement dans les innovations disruptives qui changeront le monde de demain. Sa thèse d'investissement : la finance et les investisseurs traditionnels passent à côté des opportunités car ils sont bloqués dans le monde financier du passé ou dans des spécialisations sectorielles ou de taille d'entreprises non pertinentes, ce qui ne leur permet pas de prendre en compte l'importance et la dynamique du rôle de la technologie dans le monde.

Ark Invest n'est spécialisé dans aucun secteur et ne se fixe aucune contrainte en termes de capitalisation. L'objectif du fond est l'anticipation à 5 ans, c'est-à-dire de repérer les tendances macro du changement technologique, et ce tout secteur confondu, et parfois au détriment des fondamentaux. La société investit dans des actions dont elle prévoit que la valeur doublera sur une période de cinq ans en misant sur des technologies comme l'intelligence artificielle, le séquençage de l'ADN, la modification de gènes CRISPR, la robotique, les véhicules électriques, le stockage de l'énergie, les fintech, l'impression 3D et la technologie blockchain. Le fonds a également investi dans les crypto-monnaies.

Le fonds d'Ark Invest enregistre un rendement annuel moyen de près de 45 % au cours des cinq dernières années.

En décembre 2020, l'ETF Disruptive Innovation est devenu le plus grand ETF géré activement, avec 25,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion à ce jour et un rendement de 170 % en 2020. Le 11 janvier 2021, la société est devenue l'un des 10 premiers émetteurs d'ETF et la valeur totale de ses actifs sous gestion s'élevait à 23 milliards de dollars. Aujourd'hui, la valeur de ses actifs sous gestion s'élève à plus de 50 milliards de dollars.

ARK Invest publie ses analyses, ses transactions, ses arbitrages, ainsi que ses revues de recherche, qui sont donc rendus publics. En plus des analystes financiers, ARK Invest emploie des scientifiques et des informaticiens, estimant qu'ils peuvent mieux évaluer l'impact des technologies disruptives. La plupart des analystes de la société sont des Millenials sans expérience préalable de Wall Street.

Cathie Wood : star de l'investissement ou symbole de la bulle ?

Cathie Wood est devenue le gourou de la nouvelle génération des Robinhood traders. À chaque fois qu'elle achète une valeur, des millions de boursicoteurs la suivent.

Il faut dire qu'elle ne fait rien comme les autres et offre une approche pédagogique et populaire de l'investissement, dans la lignée de la tendance de fond de démocratisation de l'investissement sur les marchés. Elle se sert abondamment des réseaux sociaux et notamment de Twitter et fait des vidéos, qui deviennent vite virales, en expliquant ses choix de valeurs.

Son approche de l'investissement est aux antipodes de l'image des investisseurs aux mauvaises intentions cachés dans leur grande tour de Wall Street. Elle séduit les geeks du monde entier et les investisseurs débutants car ils participent au même combat : changer ce monde opaque et privilégié de la finance traditionnelle.

Il est intéressant de prendre un peu de recul et de mettre en perspectives la popularité de Cathie Wood avec l'euphorie boursière actuelle. En 2000, pendant la bulle internet, Henry Blodget, l'analyste vedette de l'Internet était devenu très populaire en prédisant la flambée de l'action Amazon avant de se faire bannir des marchés pendant 10 ans pour avoir conseillé des achats d'action sur des sociétés Internet qu'il décrivait comme des "actions pourries" dans des emails internes. On peut bien sûr noter la similitude avec la popularité de Cathie Wood et son positionnement sur Tesla. Toute la question désormais est de savoir si, dans quelques années, Cathie Wood sera devenue une star planétaire ou le symbole de "la bulle des années 2020". Seul l'avenir nous le dira.

Citation de Cathie Wood

En conclusion, nous vous proposons un décryptage de cette citation de Cathie Wood : "Corrections are good, they keep us all humble" (soit en français : « les corrections boursières sont une bonne chose, elles nous permettent de rester humble »). Pour Cathie Wood, les baisses de marché et les corrections sont inévitables. Le marché ne peut pas évoluer en ligne droite et elle invite souvent les investisseurs à profiter des baisses du marché boursier appelant à "acheter la baisse" (Buy the dip).