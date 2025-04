Caterpillar: un investissement pour la formation information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:59









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la célébration de son centième anniversaire, Caterpillar annonce s'engager à verser 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour 'aider à doter la main-d'oeuvre de l'avenir des compétences nécessaires'.



'Cet investissement renforce notre engagement à bâtir un monde où la technologie et la créativité humaine peuvent travailler main dans la main pour créer une main-d'oeuvre plus résiliente', commente son président et CEO Jim Umpleby.



Tout au long de l'année 2025, l'équipementier de mines et de chantiers s'efforcera de 'rassembler les principaux acteurs autour de solutions tournées vers l'avenir' et de s'appuyer sur ce qu'il a déjà accompli pour préparer la main-d'oeuvre de demain.



En outre, la Fondation Caterpillar, l'organisation philanthropique du groupe, prévoit de faire des dons de bienfaisance à des organisations locales à but non lucratif, à chaque étape de la tournée mondiale de célébrations du centenaire.





Valeurs associées CATERPILLAR 300,310 USD NYSE +2,39%