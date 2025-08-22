Caterpillar signe un accord stratégique à long terme avec Hunt Energy

(AOF) - Caterpillar Inc. et Hunt Energy Company ont conclu un accord de collaboration stratégique à long terme axé sur la production d’énergie indépendante hautement efficace, en vue de garantir la fiabilité et la performance pour répondre aux besoins exigeants des centres de données. Caterpillar s’appuiera sur son portefeuille diversifié de solutions énergétiques, et apportera notamment des équipements de production au gaz naturel et diesel, des turbines à gaz, des appareillages de commutation, des commandes, du post-traitement et des services de conception technique.

Le fabricant de machines fournira également des capacités de surveillance et d'entretien de pointe, garantissant ainsi aux clients une assurance complète en termes de fourniture ininterrompue d'énergie, avec ou sans connexion au réseau électrique.

De son côté, Hunt Energy apportera son expertise approfondie dans le développement d'infrastructures, le financement de projets et l'exécution opérationnelle pour les centres de données et les projets de ressources énergétiques distribuées. Ils apporteront également leur expérience significative dans les projets de stockage d'énergie par batterie (BESS), ayant déployé plus de 310 MWs de solutions BESS au cours des quatre dernières années.

