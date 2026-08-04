Caterpillar revoit à la hausse ses prévisions de croissance des ventes pour 2026 alors que le développement de l'IA se poursuit ; son action bondit de 12 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'expansion des centres de données stimule la demande en systèmes d'alimentation de secours et en matériel de chantier

* Révision à la baisse des prévisions concernant l’impact tarifaire annuel

* Le titre pourrait connaître sa meilleure journée depuis février 2009

(Mise à jour des cours à l'ouverture du marché, ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 9) par Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires après avoir dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre ,profitant de l'expansion des centres de données dédiés à l'IA qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d'électricité et de chantier.

L'action de la société était en passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de 17 ans, si les gains se maintiennent, après avoir bondi de 12 % en début de séance. La hausse de l'action Caterpillar a également contribué à une progression de 1,3 % de l'indice de référence des valeurs vedettes, le Dow Jones Industrial Average .DJI .

La société a revu à la baisse ses prévisions de coûts liés aux droits de douane pour l’ensemble de l’année, les ramenant à environ 2,2 milliards de dollars, contre une fourchette initialement prévue de 2,2 à 2,6 milliards de dollars.

Au cours des derniers trimestres, le géant de l’équipement a enregistré une forte hausse des commandes d’engins de chantier, dans un contexte de développement à l’échelle nationale de centres de données, ainsi que d’équipements d’alimentation de secours nécessaires à ces bâtiments.

« La croissance tirée par le secteur de la construction au cours du trimestre a été remarquable », a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer. La réaction du titre « reflète l’importance de la pérennité des activités principales de Caterpillar pour maintenir la dynamique du titre ».

Les résultats de Caterpillar sont souvent considérés comme un indicateur de l’économie industrielle. Le dépassement des prévisions de bénéfices trimestriels et la révision à la hausse des prévisions indiquent que l’essor de la demande d’équipements auxiliaires, tiré par l’IA, est durable.

LES PERFORMANCES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION À L’ORIGINE DE CES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

Au cours du trimestre d’avril à juin, Caterpillar a déclaré avoir enregistré des commandes d’une valeur de 9,4 milliards de dollars, portant son carnet de commandes à 72,1 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires global a progressé de 24 % pour atteindre 20,54 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Le chiffre d’affaires du segment clé de la construction a augmenté de 35 % sur cette période, grâce à de solides ventes au détail, en particulier sur le marché phare de l’Amérique du Nord, où il a enregistré un bond de 50 %.

« Les investissements non résidentiels dans les programmes d’infrastructures essentielles, la construction lourde et les centres de données contribuent au niveau global des dépenses dans le secteur de la construction », a déclaré le directeur général Joe Creed aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

La branche Énergie et électricité a quant à elle affiché une croissance de 17 % de son chiffre d’affaires. Ces deux segments ont représenté à eux deux 81 % du chiffre d’affaires total de Caterpillar.

La société fabrique des groupes électrogènes et des équipements d’alimentation de secours dans le cadre de son segment « Énergie et électricité », tandis que son segment « Industries de la construction » produit des pelles hydrauliques et des bulldozers.

Caterpillar a également indiqué avoir enregistré au deuxième trimestre un recouvrement de droits de douane, conforme aux prévisions, de 392 millions de dollars.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté par action de 8,17 dollars, contre 4,72 dollars par action un an plus tôt, bien au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur 6,20 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.