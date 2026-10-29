Caterpillar recule alors que les inquiétudes liées aux dépenses en IA éclipsent les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N recule d'environ 9 % à 649,39 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le titre recule alors que les investisseurs font preuve de prudence face à l’essor de l’IA; les dépenses et les rendements liés aux centres de données font l’objet d’une attention croissante

** L’opposition aux centres de données et les appels à ralentir le développement de l’IA viennent alimenter les inquiétudes

** La société maintient ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice malgré une forte demande d’équipements d’alimentation de secours

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 7,20 dollars, dépasse l’estimation moyenne des analystes de 7,08 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 20,68 milliards de dollars, dépasse les estimations de 20,55 milliards de dollars

** La production d'électricité a augmenté de 30 % grâce aux turbines et aux gros moteurs destinés principalement aux centres de données

** Le résultat d'exploitation inclut 128 millions de dollars de recouvrements de tarifs au titre de l'IEEPA

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 24,5 % depuis le début de l'année