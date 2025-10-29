 Aller au contenu principal
Caterpillar progresse après un bénéfice et un chiffre d'affaires au T3 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de Caterpillar CAT.N augmentent de près de 9,5 % à environ 574,6 $ dans lespremiers échanges ** La société publie un BPA ajusté de 4,95 $ au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes de 4,52 $, selon les données compilées par LSEG ** L'augmentation des investissements dans l'infrastructure de l'IA et l'accent mis par le président Donald Trump sur les projets énergétiques stimulent la demande d'équipements énergétiques et miniers de CAT

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 17,64 milliards de dollars, contre des attentes de 16,77 milliards de dollars **En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de57,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CATERPILLAR
575,750 USD NYSE +9,73%
