Caterpillar prévoit un impact douanier de $2,6 mds en 2026

Caterpillar CAT.N a prévenu jeudi qu'une perte de 2,6 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros) serait enregistrée en 2026 à cause des droits de douane, après avoir affiché une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière a enregistré un bénéfice ajusté de 5,16 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 5,14 dollars par action un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a augmenté à 19,1 milliards de dollars sur la période, contre 16,2 milliards de dollars un an plus tôt, le géant américain des engins de chantier ayant bénéficié d'une demande soutenue pour ses équipements de production d'électricité avec l'expansion rapide des centres de données.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et les investissements des géants de la technologie dans de nouvelles infrastructures de centres de données, la demande en générateurs électriques de secours de Caterpillar a été largement stimulée.

En octobre 2025, l'entreprise avait déclaré s'attendre à des coûts tarifaires compris entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars pour l'année.

Caterpillar a déclaré jeudi que son bénéfice d'exploitation avait chuté de 9% au cours du trimestre, pour atteindre 2,66 milliards de dollars. Cette chute est principalement liée à de coûts de fabrication défavorables de 1,03 milliard d'euros, largement liés à la hausse des droits de douane.

Le groupe américain, considéré comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a également augmenté les prix de ses équipements industriels, soutenant ainsi ses marges et compensant le ralentissement de son activité dans le domaine des équipements de construction.

Les analystes s'attendaient à ce que le secteur de la construction renoue avec la croissance en 2026, porté notamment par une augmentation des commandes des concessionnaires, une stabilisation de l'activité de construction non résidentielle et une demande accrue de flottes de location.

(Rédigé par Abhinav Parmar à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)