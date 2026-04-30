Caterpillar prévoit que la demande en énergie et dans le secteur de la construction, stimulée par l'intelligence artificielle, va alimenter sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Caterpillar revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et à long terme, et réduit l'impact des droits de douane

* Les bénéfices du premier trimestre soutenus par la vigueur des ventes dans les secteurs de la construction et des équipements électriques

* Caterpillar est considéré comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale

* Le cours de l'action atteint un niveau record

(Ajout des prévisions de chiffre d'affaires à long terme et des ventes d'équipements de production d'électricité aux paragraphes 1 et 6; mise à jour des informations sur l'action au paragraphe 2; ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 5 et 17; commentaire d'un analyste au paragraphe 9) par Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et à long terme, alors que l'essor des centres de données axés sur l'IA génère un carnet de commandes record pour ses équipements de production d'électricité et de secours, soulignant la forte dynamique de l'activité pour les années à venir.

L'action de la société a grimpé de 9,7 % pour atteindre un niveau record, ce qui la met en passe de connaître sa meilleure journée depuis six mois.

Les divisions Énergie et Construction de Caterpillar, ses deux principales sources de revenus, ont enregistré de solides ventes alors que les entreprises technologiques dépensent des milliards de dollars pour construire des centres de données et des infrastructures connexes dans leur course à la création d'outils d'intelligence artificielle de pointe.

“Les investissements dans les programmes d'infrastructures critiques et les centres de données contribuent au niveau global des dépenses de construction”, a déclaré le directeur général Joe Creed lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

Les ventes d'équipements de production d'électricité devraient tripler d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2024, contre une multiplication par deux prévue précédemment, a indiqué Caterpillar dans une présentation. Son carnet de commandes, qui s'élevait à 62,7 milliards de dollars à la fin du trimestre de mars, a atteint un niveau record.

Le leader mondial de l'industrie a estimé que son chiffre d'affaires annuel augmenterait d'un pourcentage à deux chiffres, contre une croissance moyenne d'environ 7 % qu'il prévoyait auparavant.

Caterpillar a également relevé ses prévisions de croissance moyenne du chiffre d'affaires à long terme entre 2024 et 2030 à 6-9 %, contre 5-7 % auparavant.

CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE HAUSSE DANS LES SECTEURS CLÉS

Le chiffre d'affaires du segment de la construction a bondi de 38 % pour atteindre 7,16 milliards de dollars, grâce à la hausse des ventes à ses concessionnaires en Amérique du Nord, le plus grand marché de Caterpillar. Le chiffre d'affaires du segment de l'énergie a grimpé de 22 % pour atteindre 7,03 milliards de dollars.

Pour la période janvier-mars, Caterpillar a enregistré un bénéfice de 5,54 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur 4,62 dollars par action.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 22 % pour atteindre 17,42 milliards de dollars, marquant la plus forte croissance en quatre ans et demi, alors que les prévisions s'établissaient à 16,61 milliards de dollars.

Caterpillar a déclaré que les bénéfices liés à l'augmentation du volume des ventes et à l'amélioration des prix avaient été partiellement compensés par des coûts de fabrication défavorables de 710 millions de dollars, largement liés à la hausse des droits de douane.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions concernant l'impact des droits de douane, le ramenant à un montant compris entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars pour l'année, contre une estimation précédente de 2,6 milliards de dollars. Elle prévoit des coûts liés aux droits de douane de 700 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

Le futur directeur financier, Kyle Epley, a expliqué que la diminution de l'impact des droits de douane résultait du passage aux prélèvements au titre de la section 232 après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane IEEPA du président Donald Trump.

Les entreprises industrielles américaines ont été parmi les plus durement touchées par les droits de douane, car ceux-ci ont fait grimper les coûts des matières premières importées et des machines de production.