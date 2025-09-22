Caterpillar obtient une hausse de prix cible de la part de l'analyste BofA le mieux noté, grâce à son pari sur les centres de données

22 septembre - ** Caterpillar CAT.N en baisse de ~0,4 %, reculant pour la deuxième journée après avoir atteint un record de 467,40 $ jeudi

** BofA Global Research maintient sa position "achat"; augmente le prix cible de 495 $ à 517 $, deuxième plus haut à Wall Street et ~11 % plus élevé que lors de la dernière clôture

** L'analyste Michael Feniger indique que CAT aborde le prochain cycle de croissance à partir d'une base de profit plus solide que lors des ralentissements précédents

** L'activité de CAT dans le secteur des turbines solaires devient essentielle étant donné l'utilisation accrue pour alimenter les centres de données; les dépenses d'infrastructure et le vieillissement des équipements contribuent également à la reprise

** Feniger est le mieux noté parmi 28 analystes couvrant le secteur industriel, sur la base de l'exactitude de leurs recommandations, selon les données de LSEG

** La note moyenne de Wall St est également "achat" sur CAT et le prix cible médian est de 445,27 $ - données LSEG

** CAT est désormais en hausse de ~27 % depuis le début de l'année, quatrième meilleure performance du Dow Jones .DJI , et meilleure que la hausse de près de 16 % de l'indice industriel S&P 500 .SPLRCI .