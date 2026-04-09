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Caterpillar nomme Kyle Epley au poste de directeur financier
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 08:02

Caterpillar fait part de la nomination de Kyle Epley comme directeur financier (CFO) à compter du 1er mai prochain, succédant à Andrew Bonfield qui a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2026, après huit ans passés dans l'entreprise.

Andrew Bonfield occupera un poste de conseiller jusqu'à son départ du groupe, pour favoriser une transition en douceur, avec Kyle Epley qui apportera près de trente ans d'expérience acquise au sein de Caterpillar.

Actuellement vice-président senior des services financiers mondiaux, Kyle Epley dirige une équipe mondiale gérant les opérations financières à l'échelle du groupe, la stratégie, la planification, la trésorerie, la tarification, l'immobilier et les installations.

Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction financière de haut niveau, notamment de CFO de division et de contrôleur d'entreprise, ce qui lui a apporté une vaste compréhension opérationnelle et financière des activités de Caterpillar.

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