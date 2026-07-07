Caterpillar met la main sur Skycatch

Caterpillar annonce avoir acquis Skycatch, un fournisseur de premier plan de solutions de capture, de traitement et d'analyse de données spatiales pour l'industrie minière, renforçant ainsi ses capacités dans ce domaine à la suite de l'acquisition récente de RPMGlobal.

Cette acquisition, dont les modalités financières ne sont pas précisées, vient élargir le portefeuille de solutions technologiques minières fondées sur les données de Caterpillar, afin d'aider les clients à optimiser le déplacement des matériaux.

La technologie de Skycatch capture des données spatiales à grande échelle, à haute fréquence et avec une grande précision, puis les associe à une suite de capacités d'IA qui permettent d'identifier, de mesurer et d'exploiter ces données afin d'améliorer les performances opérationnelles.

Selon le géant américain des équipements de construction et d'exploitation minière, cette technologie offre aux sociétés minières une vision plus actualisée de leurs opérations, améliorant ainsi la rapidité et la précision de leurs prises de décision.