Caterpillar maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel malgré les pressions sur les coûts ; son cours de bourse s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice trimestriel dépasse les prévisions grâce à la forte demande en centres de données

* Le carnet de commandes s'élève à 78,1 milliards de dollars, mais la croissance ralentit

* L'écart entre les résultats du troisième trimestre et les prévisions est le plus faible depuis plus d'un an

(Reformulation du paragraphe 1 avec des détails issus de la conférence téléphonique avec les analystes, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2, ajout de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 5 et 6)

par Nathan Gomes et Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a maintenu jeudi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires malgré la forte demande en équipements motorisés de la part des centres de données, dans un contexte de pressions sur les coûts et de scepticisme croissant des investisseurs face à l’essor de l’IA.

L'action de la société a chuté de 8 %, s'orientant ainsi vers sa plus forte baisse journalière depuis avril dernier. Le titre a été le deuxième plus mauvais performeur de l'indice Dow Jones Industrial Average, qui a reculé de 0,24 %.

L'entreprise, surtout connue pour ses bulldozers jaunes, a profité de l'expansion des centres de données, très gourmands en énergie, à travers les États-Unis, ce qui a stimulé la demande pour ses engins de chantier et ses générateurs.

Cependant, l’opposition croissante aux centres de données et les appels à ralentir le développement de l’IA ont affaibli le moral des investisseurs.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’issue de la publication des résultats, les dirigeants de Caterpillar ont rassuré les investisseurs quant à la demande en systèmes d’alimentation de secours, mais ont indiqué que la mise en service de capacités supplémentaires restait un frein à la croissance.

L’entreprise a indiqué qu’elle augmentait sa production de moteurs et de turbines, mais a ajouté que le temps nécessaire pour renforcer ses capacités de production limitait la rapidité avec laquelle elle pouvait répondre à la demande croissante.

Caterpillar prévoit une croissance de son chiffre d’affaires en 2026 comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des « teens », tandis que les analystes tablaient sur une croissance dans le haut de cette fourchette, soit environ 18 %.

UNE FAILLE DANS L'ARMURE DE CAT

Joe Creed, directeur général de Caterpillar, a déclaré que la société disposait d’une « visibilité (sur la demande) au-delà du carnet de commandes », s’étendant jusqu’en 2030, voire au-delà dans certains cas.

Son carnet de commandes trimestriel a atteint le niveau record de 78,1 milliards de dollars, en hausse de 6 milliards par rapport au trimestre précédent. Mais cette augmentation a été moins importante que lors des périodes précédentes et, selon J.P. Morgan, probablement inférieure aux prévisions optimistes de 80 milliards de dollars.

Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que la qualité des résultats supérieurs aux prévisions de l’entreprise avait offert aux investisseurs « une faille dans l’armure de CAT », malgré une croissance généralisée.

La société s’attend à ce que la croissance de son chiffre d’affaires pour le trimestre en cours ralentisse par rapport au niveau de 18 % enregistré l’année dernière, les droits de douane et les prix record du diesel faisant grimper les coûts de transport.

Caterpillar a également maintenu inchangée sa prévision du coût annuel des droits de douane, estimé à environ 2,2 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, son bénéfice par action au troisième trimestre a atteint 7,20 dollars, contre une prévision des analystes de 7,08 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street d’au moins 40 cents, et au dernier trimestre, elle a dépassé les estimations de bénéfices de près de 2 dollars par action.